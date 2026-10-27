Đại tướng Nguyễn Tân Cương dự khai mạc diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 4

Dự khai mạc có thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; đại biểu ban, bộ, ngành Trung ương; chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và lãnh đạo các địa phương trên địa bàn Quân khu 4.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu chỉ đạo diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 4.

Quang cảnh khai mạc.

Diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 4 có quy mô lớn, diễn ra trên địa bàn rộng, với sự tham gia của nhiều thành phần, lực lượng; sử dụng các loại vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại, trong đó có nhiều loại do Quân đội nghiên cứu, sản xuất, cải tiến. Đây là nội dung cụ thể hóa trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 44-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Kết luận số 64-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ.

Thông qua diễn tập, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Quân khu, cấp ủy, chính quyền các địa phương; trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng tác chiến của lực lượng vũ trang và khả năng phối hợp giữa các lực lượng trong xử trí các tình huống quốc phòng, an ninh; đồng thời, nghiên cứu, hoàn thiện, phát triển tư duy, lý luận về tác chiến phòng thủ quân khu, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững mạnh; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Các đại biểu dự khai mạc.

Phát biểu chỉ đạo khai mạc, Đại tướng Nguyễn Tân Cương ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị diễn tập của Quân khu 4 và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan; yêu cầu ban chỉ đạo, cơ quan đạo diễn tổ chức, điều hành diễn tập khoa học, đúng kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra; thường xuyên theo dõi, hướng dẫn các khung tập thực hiện đầy đủ nội dung, bảo đảm chất lượng, sát thực tế.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tham gia đầy đủ các nội dung diễn tập. Các lực lượng tham gia diễn tập chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và quy định của ban chỉ đạo, ban tổ chức; thực hiện đúng các bước tham mưu, tác chiến, vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào thực tiễn, bảo đảm thống nhất, đồng bộ trong suốt quá trình diễn tập.

Lực lượng bảo đảm, phục vụ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong công tác, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ của ban chỉ đạo và các cơ quan, đơn vị tham gia diễn tập. Các lực lượng tham gia diễn tập chấp hành nghiêm quy định bảo mật và bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.