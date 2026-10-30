Đại tướng Nguyễn Tân Cương dự, chỉ đạo diễn tập thực binh bắn đạn thật tại Quân khu 4

Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An.

Các đại biểu dự, chỉ đạo và tham quan diễn tập.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu chỉ đạo cuộc diễn tập.

Thực hiện chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về tổ chức diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 4 năm 2026, từ ngày 26 đến 29-10, Quân khu 4 đã hoàn thành các nội dung diễn tập chỉ huy - tham mưu và một số nội dung thực binh theo kế hoạch.

Cuộc diễn tập thực binh được tổ chức tại thao trường bắn đạn thật của Sư đoàn 324 và truyền hình trực tiếp đến 4 điểm cầu tại Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa. Trong diễn tập thực binh bắn đạn thật lần này, các đơn vị đã tổ chức hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, quân chủng, binh chủng, thực hành nhiều trận đánh với quy mô và hình thức khác nhau.

Qua đó, đánh giá trình độ, năng lực tổ chức chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu và khả năng làm chủ vũ khí, trang bị của cán bộ, chiến sĩ; góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 chỉ huy các lực lượng tham gia diễn tập thực binh.

Lực lượng thực binh cơ động chiếm lĩnh trận địa trong diễn tập.

Cuộc diễn tập sử dụng nhiều phương tiện, khí tài hiện đại.

Một số hình ảnh trong diễn tập thực binh.

Phát biểu rút kinh nghiệm sau diễn tập, Đại tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương tinh thần trách nhiệm của các lực lượng tham gia; đánh giá cao các cơ quan, đơn vị đã tích cực, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thực hành diễn tập đầy đủ các nội dung, từ chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị tác chiến đến thực binh bắn đạn thật, bắn đạn hơi, sử dụng thuốc nổ trên các địa bàn. Mặc dù thời tiết thời gian qua diễn biến khắc nghiệt, các lực lượng đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tổ chức luyện tập, diễn tập nghiêm túc, hoàn thành các nội dung theo kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Các lực lượng tham gia diễn tập.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao quà tặng các đơn vị tham gia thực binh.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trao quà tặng các lực lượng tham gia diễn tập thực binh.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị trao quà tặng các lực lượng tham gia diễn tập.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc và các đồng chí lãnh đạo tặng quà các đơn vị tham gia diễn tập.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu Quân khu 4 tổ chức rút kinh nghiệm cuộc diễn tập chặt chẽ, nghiêm túc, đánh giá đúng thực chất kết quả đạt được, làm cơ sở nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập trong thời gian tới. Đối với các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong toàn quân tham gia theo dõi diễn tập, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng nhấn mạnh, cần học tập, tổ chức rút kinh nghiệm, vận dụng những nội dung phù hợp vào công tác huấn luyện, diễn tập tại đơn vị; nghiên cứu, bổ sung vào nội dung giảng dạy, đào tạo ở các học viện, nhà trường. Đại tướng Nguyễn Tân Cương cũng yêu cầu các đơn vị kiểm tra, rà soát, làm sạch thao trường; tổ chức cơ động lực lượng, phương tiện trở về đơn vị đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối.