Đại tướng Nguyễn Tân Cương: Đồng Tháp cần cập nhật kịch bản tăng trưởng, lấy kết quả thực chất làm thước đo hiệu quả chỉ đạo, điều hành

Tham gia đoàn công tác có Thủ trưởng một số cơ quan Bộ Tổng Tham mưu; đại biểu lãnh đạo cơ quan chức năng Bộ tư lệnh Quân khu 9, tỉnh Đồng Tháp; đại biểu đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp.

Trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những ý kiến, kiến nghị của cử tri, thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, Đại tướng Nguyễn Tân Cương tiếp thu, giải đáp, tổng hợp phản ánh theo thẩm quyền. Các kiến nghị đã phản ánh yêu cầu phát triển và những vấn đề đặt ra đối với tỉnh Đồng Tháp; thông tin thực tiễn quan trọng đối với công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước tại Kỳ họp thứ hai.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng cho biết: Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI dự kiến xem xét, cho ý kiến và quyết định nhiều dự án luật, nghị quyết; đặc biệt, công tác lập pháp tại Kỳ họp hướng vào tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển, đồng thời đặt ra yêu cầu rất cao về đánh giá tác động, tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật và trách nhiệm tổ chức thi hành sau khi chính sách được ban hành.

Cùng với đó, Quốc hội sẽ đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và quyết định kế hoạch năm 2027; công tác giám sát tiếp tục tập trung vào hiệu quả thực chất, nhất là việc thực hiện các chương trình quốc gia, các dự án hạ tầng lớn, những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp và đời sống của nhân dân…

Đại tướng Nguyễn Tân Cương và đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị số 5 tỉnh Đồng Tháp.

Tại hội nghị, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đã thông tin những kết quả nổi bật về kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, an sinh xã hội; các hoạt động của cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân từ đầu năm đến nay.

Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh, Đại tướng Nguyễn Tân Cương cho rằng, tỉnh tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; sản xuất, kinh doanh cơ bản ổn định, nhiều ngành, lĩnh vực duy trì đà tăng trưởng; có hơn 2.100 doanh nghiệp thành lập mới, tăng hơn 20% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, tỉnh đã triển khai mạnh việc sắp xếp mạng lưới trường học theo hướng tinh gọn; công tác an sinh xã hội, chăm lo người có công, giải quyết việc làm tiếp tục được quan tâm.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri.

Đối với xã Tân Phú, UBND xã đã chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; kinh tế - xã hội duy trì ổn định, thu ngân sách đạt khá, sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi đạt nhiều chỉ tiêu, thương mại - dịch vụ ổn định. Nhiều công trình được triển khai; an sinh xã hội, giáo dục, y tế, văn hóa được quan tâm; cải cách hành chính, chuyển đổi số có chuyển biến; quốc phòng, an ninh được giữ vững, không phát sinh điểm nóng phức tạp; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, đạt 100% so với nghị quyết...

Cử tri xã Tân Phú nêu kiến nghị với đoàn đại biểu Quốc hội.

Nhiệt liệt chúc mừng những thành tích, kết quả đạt được, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, LLVT và cả hệ thống chính trị tỉnh Đồng Tháp cần bám sát các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên thành chỉ tiêu, tiến độ và trách nhiệm của từng ngành, từng địa bàn, từng dự án. Thường xuyên cập nhật kịch bản tăng trưởng, kịp thời xử lý các chỉ tiêu, lĩnh vực có nguy cơ không đạt; lấy kết quả thực chất làm thước đo hiệu quả chỉ đạo, điều hành.

Cùng với đó, cần quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính, ngân sách và đất đai; tăng cường quản lý thu, thực hành tiết kiệm chi, ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển; đồng thời nâng cao hiệu quả giải ngân, giải phóng mặt bằng và sử dụng vốn.

Tỉnh cần tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; duy trì, mở rộng và nâng cao hiệu quả cơ chế luồng xanh đối với thủ tục đầu tư, quy hoạch, xây dựng, đất đai và môi trường. Việc xử lý hồ sơ phải công khai, đúng quy định, rõ trách nhiệm và thời hạn; tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ dự án, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút đầu tư và sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu. Đẩy mạnh đổi mới phương thức quản trị; xây dựng, kết nối và khai thác hiệu quả dữ liệu; phát triển hạ tầng số đồng bộ, hiện đại; nâng cao chất lượng dịch vụ công, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin; gắn chuyển đổi số với đào tạo, thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách văn hóa, xã hội và chăm lo đời sống nhân dân; quan tâm người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người dân ở vùng còn khó khăn và các đối tượng yếu thế. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa; củng cố, sắp xếp hợp lý hệ thống cơ sở giáo dục, y tế.

Cử tri bày tỏ ý kiến với đoàn đại biểu Quốc hội.

Tăng cường quốc phòng, an ninh; vận hành hiệu quả tổ chức quân sự địa phương và các lực lượng ở cơ sở theo mô hình mới; phối hợp với các lực lượng thực hiện hiệu quả Nghị định 03 của Chính phủ. LLVT tỉnh phải chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết sớm các vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ hoặc hình thành điểm nóng; Ban CHQS xã cần thực hiện nghiêm việc xây dựng chính quy, tích cực học tập nâng cao trình độ, nghiệp vụ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao...