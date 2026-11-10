Đại tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì Hội nghị tổng kết các luật về quốc phòng
Sáng 10-11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Dân quân tự vệ năm 2019, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị...
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