Đại tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì Hội nghị tổng kết các luật về quốc phòng

Chỉ trong vài ngày gần đây, các đợt mưa lớn kèm giông lốc quét qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp làm hàng trăm căn nhà bị sập, tốc mái, nhiều cây xanh và trụ điện gãy đổ. Cơ quan khí tượng nhận định đây là hiện tượng thời tiết bất thường do xung đột hai luồng gió Tây Nam và Đông Bắc thời điểm chuyển mùa.