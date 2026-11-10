Đại tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì Hội nghị tổng kết các luật về quân sự, quốc phòng

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối 50 điểm cầu trong toàn quân và các địa phương. Dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Quốc phòng có thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương và TP Hà Nội; chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị đánh giá: Những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương triển khai đồng bộ Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Dân quân tự vệ năm 2019, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013; kịp thời tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng.

Đối với Luật Quốc phòng năm 2018, việc triển khai thực hiện đã tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận lòng dân vững chắc. Bộ Quốc phòng đã chủ trì, phối hợp tham mưu ban hành 13 luật, 1 nghị quyết và 1 pháp lệnh cùng nhiều văn bản hướng dẫn thi hành, từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý về quân sự, quốc phòng.

Việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng và tăng cường quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội được triển khai hiệu quả, nhất là ở các địa bàn chiến lược, khu vực biên giới và vùng biển, đảo. Quân đội được xây dựng theo hướng tinh, gọn, mạnh; chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu không ngừng được nâng cao. Công nghiệp quốc phòng có bước phát triển đột phá, từng bước làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi, nghiên cứu, chế tạo nhiều loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại. Công tác phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và đối ngoại quốc phòng tiếp tục được triển khai hiệu quả.

Các đại biểu dự hội nghị.

Thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2019, lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng vững mạnh, rộng khắp, có tổ chức chặt chẽ. Công tác huấn luyện, diễn tập, trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ được thực hiện đúng quy định. Lực lượng dân quân tự vệ biển, trong đó có các hải đội dân quân thường trực, từng bước phát huy vai trò trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Dân quân tự vệ cũng là lực lượng nòng cốt trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn và thực hiện phương châm “4 tại chỗ”.

Qua thực hiện Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013, công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh được triển khai ngày càng nền nếp, rộng khắp. Cả nước đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho hơn 6,5 triệu lượt người; duy trì 44 trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, mỗi năm giảng dạy cho hơn 876.000 sinh viên. Nội dung giáo dục được triển khai ở các cấp học, gắn với giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu trình bày tham luận tại hội nghị.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối 50 điểm cầu trong toàn quân và các địa phương.

Bên cạnh kết quả đạt được, thực tiễn triển khai các luật cho thấy một số quy định cần được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh và sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ, phương thức tác chiến hiện đại đã đặt ra những yêu cầu mới đối với tổ chức, hoạt động quốc phòng.

Trong đó, cần tiếp tục hoàn thiện các quy định về phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ, động viên quốc phòng, kết hợp quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội; điều chỉnh hệ thống chỉ huy, tổ chức, thành phần và độ tuổi tham gia dân quân tự vệ; bổ sung chính sách đối với dân quân thường trực. Đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, cần hoàn thiện quy định về đối tượng, thẩm quyền bồi dưỡng, chức năng của hội đồng các cấp, đội ngũ giáo viên, giảng viên và hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện các luật về quân sự, quốc phòng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Đồng thời, chú trọng tổng hợp những khó khăn, bất cập từ thực tiễn, nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật, bảo đảm phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp giữa Bộ Quốc phòng với các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương; gắn thực hiện pháp luật về quốc phòng với xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, củng cố khu vực phòng thủ, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh. Qua đó, tạo cơ sở pháp lý vững chắc, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Tại hội nghị, Ban tổ chức trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng 67 tập thể, 73 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Dân quân tự vệ năm 2019, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013.