Đại tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì hội nghị bàn giao nhiệm vụ Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu
Chiều 16-10, Bộ Tổng Tham mưu tổ chức Hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.
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