Đại tướng Nguyễn Tân Cương chỉ đạo diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 4

Dự diễn tập có thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Nội dung thực binh tập trung vào bảo đảm vượt sông trong chiến đấu, với sự tham gia của các lực lượng công binh, pháo binh, tăng - thiết giáp, bộ binh. Trong đó, lực lượng công binh tổ chức bảo đảm cho người, phương tiện, binh khí kỹ thuật vượt sông bằng cầu phao PMP 60 tấn và phà GSP; lực lượng tăng - thiết giáp, bộ binh làm công tác chuẩn bị và thực hành bơi vượt sông.

Các lực lượng thực hành nội dung diễn tập vượt sông bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đây là những nội dung có tính chất phức tạp, đòi hỏi công tác tổ chức chỉ huy khoa học, khả năng xử trí tình huống linh hoạt và sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng. Quá trình thực hành đặt ra yêu cầu cao về trình độ khai thác, sử dụng phương tiện, trang bị kỹ thuật chuyên dụng, bảo đảm cho các lực lượng cơ động qua sông, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong chiến đấu.

Để cuộc diễn tập đạt mục đích, yêu cầu đề ra, các cơ quan, đơn vị đã chủ động làm tốt công tác chuẩn bị; xây dựng, bổ sung hệ thống văn kiện, kế hoạch sát với nhiệm vụ; tổ chức luyện tập, kiểm tra phương tiện, trang bị kỹ thuật và bảo đảm đầy đủ các điều kiện phục vụ thực binh. Trong quá trình diễn tập, các lực lượng bám sát kế hoạch, vận dụng linh hoạt nội dung huấn luyện vào thực tiễn, duy trì nghiêm kỷ luật, chấp hành đúng quy trình kỹ thuật, tăng cường phối hợp, hiệp đồng, bảo đảm an toàn về người và phương tiện.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương chúc mừng các đơn vị hoàn thành tốt nội dung diễn tập.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương và thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, thủ trưởng Tổng cục Chính trị tặng quà các đơn vị.

Nội dung diễn tập giúp các lực lượng kiểm nghiệm trình độ tổ chức chuẩn bị và thực hành vượt sông trong chiến đấu; đánh giá khả năng lãnh đạo, chỉ huy, điều hành của đội ngũ cán bộ các cấp, năng lực tổ chức, triển khai lực lượng và khả năng bảo đảm kỹ thuật của các cơ quan, đơn vị. Đây là cơ sở để Quân khu 4 rút kinh nghiệm trong công tác chỉ huy, điều hành, phối hợp, hiệp đồng và bảo đảm vượt sông, làm cơ sở bổ sung, hoàn thiện phương án, nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng thực hiện nhiệm vụ.