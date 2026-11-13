Đại tướng Nguyễn Tân Cương: Bảo đảm nội dung chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo cho Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2026

Dự hội nghị có thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Viết Tuyên, Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng báo cáo kế hoạch tổ chức các hội nghị quan trọng của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng trong thời gian tới. Theo đó, hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương và hội nghị Quân ủy Trung ương dự kiến tổ chức cuối tháng 11, đầu tháng 12-2026; Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2026 dự kiến diễn ra giữa tháng 12-2026, theo hình thức trực tuyến, kết nối tới 131 điểm cầu trong toàn quân, có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Hội nghị Quân chính toàn quân dự kiến sẽ trưng bày vũ khí, trang bị kỹ thuật, trong đó có các sản phẩm mới do công nghiệp quốc phòng Việt Nam nghiên cứu, sản xuất.

Chuẩn bị các hội nghị, Văn phòng Bộ Quốc phòng phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng dự thảo báo cáo trung tâm, tiếp thu ý kiến của các cơ quan, đơn vị; phối hợp với Cục Tổ chức (Tổng cục Chính trị) xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2027; đồng thời triển khai chuẩn bị toàn diện các mặt công tác bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Quang cảnh hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2026 và kế hoạch tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân. Trong đó, nhiều ý kiến nhấn mạnh yêu cầu đánh giá toàn diện kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội; làm rõ những kết quả nổi bật, chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm, đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2027.

Kết luận hội nghị, Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu Văn phòng Bộ Quốc phòng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu, tổng hợp các ý kiến đóng góp; khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo báo cáo, bảo đảm bố cục, nội dung chặt chẽ, sát thực tiễn, đánh giá khách quan kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong toàn quân. Báo cáo cần thẳng thắn chỉ rõ những vấn đề mới phát sinh, những hạn chế, nguyên nhân, từ đó đề xuất giải pháp khắc phục kịp thời, hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp, triển khai đồng bộ các mặt công tác chuẩn bị; chú trọng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm thông tin liên lạc, chú trọng an ninh, an toàn, hậu cần, nội dung trưng bày vũ khí, trang bị kỹ thuật...