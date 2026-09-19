Đại tướng Mỹ hoài nghi lời kể của phi công F-15E được cứu ở Iran

Cuộc phỏng vấn một phi công Mỹ sống sót sau vụ tiêm kích F-15E bị bắn rơi tại Iran đang gây tranh luận trên mạng xã hội. Trong cuộc trao đổi với CBS News ngày 13/9, quân nhân được gọi bằng bí danh Bravo cho biết dù thoát hiểm của mình bị hư hại, khiến anh rơi tự do trước khi tiếp đất.

Bravo nói các chuyên gia dựa trên mô tả và thương tích của anh đã ước tính tốc độ va chạm với mặt đất vào khoảng 110-160 km/h.

Phi công bị gãy lưng, một cánh tay và vai, bong gân mắt cá chân cùng nhiều vết trầy xước. Anh gọi việc sống sót sau cú rơi là “phép màu thời hiện đại”.

Thông tin này khiến đại tướng Mỹ về hưu Barry McCaffrey đặt câu hỏi. Ông viết trên mạng xã hội ngày 15/9 rằng câu chuyện “rất kỳ lạ, không thể là sự thật”.

Tướng McCaffrey cho biết quân đội Mỹ thường đình chỉ hoạt động nhảy dù khi gió đạt khoảng 24 km/h. Theo ông, cú tiếp đất ở tốc độ 160 km/h có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến mức khó sống sót.

Tuy nhiên, Daily Beast lưu ý rằng tốc độ nói trên không phải kết quả đo trực tiếp. Đây là con số được suy ngược từ lời kể, hồ sơ thương tích và đánh giá của các chuyên gia. Phóng viên CBS News cũng thừa nhận không thể xác định chính xác Bravo đã rơi với tốc độ bao nhiêu.

Sau khi tiếp đất, Bravo cho biết đã cố gắng tránh lực lượng Iran bằng cách di chuyển lên một sống núi cao hơn 2.000 m.

Anh gần như không mang theo trang bị và vẫn bị thương nặng. Phi công được giải cứu sau khoảng 50 giờ, trong một chiến dịch đặc nhiệm quy mô lớn.

Chiếc F-15E bị bắn rơi gần thành phố Yasuj, tỉnh Kohgiluyeh và Boyer-Ahmad ngày 3/4. Tổng thống Donald Trump khi đó nói Iran sử dụng tên lửa phòng không vác vai, đánh trúng động cơ máy bay.

Cả 2 thành viên tổ lái cuối cùng đều được giải cứu, nhưng một máy bay A-10 bị bắn rơi trong quá trình yểm trợ lực lượng cứu hộ.

Các đơn vị Mỹ sau đó phá hủy 2 vận tải cơ MC-130J và 4 trực thăng trước khi rút lui, nhằm ngăn phương tiện rơi vào tay Iran.

Hiện tranh luận chủ yếu tập trung vào độ chính xác của con số tốc độ rơi, trong khi việc Bravo bị thương và được giải cứu vẫn là những thông tin đã được công bố.