Đại tướng Lương Tam Quang trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an dự và trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên. (Ảnh: PHẠM HÀ)

Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt 7/11/2026, tỉnh Hưng Yên có 18 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Tại Tỉnh ủy Hưng Yên, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 5 đảng viên; đồng thời ủy quyền cho Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 13 đảng viên tuổi cao sức yếu, không bảo đảm sức khỏe để tham dự sự kiện.

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 tại Nhà văn hóa khu dân cư Tiền Phong, xã Hồng Quang, tỉnh Hưng Yên.

Phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang biểu dương những thành tích của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân tỉnh Hưng Yên cũng như xã Hồng Quang đã đạt được; Bộ trưởng nhấn mạnh: Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, đường lối chiến lược, nguồn cội sức mạnh to lớn của Đảng, của cách mạng Việt Nam và của đất nước. Lịch sử đã chứng minh mỗi khi nhân dân đồng thuận, toàn dân một lòng chúng ta có thể vượt qua mọi thử thách, thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an tặng quà cho hộ gia đình chính sách, hộ gia đình tiêu biểu ở khu dân cư Tiền Phong, xã Hồng Quang, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: PHẠM HÀ)

Trước những yêu cầu ngày càng cao trong giai đoạn phát triển mới, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân tỉnh Hưng Yên thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục củng cố sức mạnh đại đoàn kết, tạo động lực mới cho xây dựng, phát triển quê hương đất nước; Quan tâm, lắng nghe và giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của nhân dân; Đặt nhân dân làm trung tâm của các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế-xã hội.

Các tổ chức chính trị, xã hội, Mặt trận Tổ quốc các cấp phát huy vai trò tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân, trí thức, doanh nhân, nghệ sĩ thực hiện tốt các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước.

Quan tâm đến hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, bảo tồn và quản lý các giá trị di sản; phát triển các mô hình văn hóa mới; gắn kết văn hóa với phát triển du lịch, nông nghiệp và kinh tế.

Xây dựng môi trường văn hóa toàn diện. Xây dựng môi trường văn hóa trong gia đình, nhà trường, cơ quan, doanh nghiệp. Nâng cao vai trò của cá nhân, gia đình và cộng đồng. Ứng dụng khoa học công nghệ trong quảng bá và phát huy giá trị văn hóa.

Phát triển hệ thống chính trị cơ sở; phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có năng lực, trách nhiệm; tạo cầu nối hiệu quả giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Nâng cao vai trò giám sát và tham gia của nhân dân trong các lĩnh vực kinh tế-xã hội.

Phát triển công nghiệp, đô thị, thương mại, dịch vụ và nông nghiệp hiện đại; tạo việc làm và nâng cao thu nhập, giảm nghèo và chăm sóc các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Gắn kết phong trào bảo vệ Tổ quốc với xây dựng nông thôn mới, phát triển đô thị văn minh; tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải trong cộng đồng dân cư…