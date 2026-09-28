Đại tướng Lương Tam Quang trao Huân chương Chiến công hạng nhất tặng Cục Ngoại tuyến

Thừa ủy quyền, Bộ trưởng Lương Tam Quang gắn và trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Cục Ngoại tuyến. (Ảnh: bocongan.gov.vn)

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Đại tướng Lương Tam Quang ghi nhận, đánh giá cao những chiến công, thành tích; nhất là những đóng góp thầm lặng không thể kể tên mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cục Ngoại tuyến đã bền bỉ, hy sinh, nỗ lực đạt được.

Để tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí không thể thay thế; tầm quan trọng đặc biệt của lực lượng, biện pháp ngoại tuyến trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự trong kỷ nguyên mới, Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu Đảng ủy, lãnh đạo Cục Ngoại tuyến khẩn trương nghiên cứu, đánh giá toàn diện, sớm đề xuất với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an lộ trình, cách thức triển khai biện pháp ngoại tuyến theo tư duy mới về an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia.

Theo đó, cần triển khai có hiệu quả quan điểm “an ninh chủ động” trong các mặt công tác ngoại tuyến, không chỉ thực hiện theo yêu cầu của các cục nghiệp vụ, các chuyên án, kế hoạch nghiệp vụ mà phải chủ động phát hiện phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của các hệ, loại đối tượng, đầu mối tội phạm; tập trung xây dựng Cục Ngoại tuyến hiện đại, thật sự chính quy, tinh nhuệ, làm tư lệnh, dẫn dắt sự phát triển, trưởng thành của lực lượng Ngoại tuyến Công an nhân dân.

Đồng thời, cần tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, nhất là với các đối tác truyền thống, các nước láng giềng kề cận nhằm nâng cao hiệu quả các mặt công tác ngoại tuyến; triển khai tư duy bảo vệ an ninh trật tự từ xa. Dịp này, Bộ trưởng Lương Tam Quang trao Huân chương Chiến công hạng nhất tặng Cục Ngoại tuyến.