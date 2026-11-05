Đại tướng Lương Tam Quang: Hoàn thiện cơ chế hậu kiểm, nâng cao trách nhiệm bảo đảm an toàn PCCC

Quốc hội Khóa XVI

Sáng 5/11, sau khi nghe đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã báo cáo giải trình một số vấn đề Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: QH

Tăng trách nhiệm của chủ đầu tư

Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, về phạm vi điều chỉnh, Dự thảo Luật chỉ sửa đổi, bổ sung những nội dung liên quan đến cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, phân cấp, phân quyền và những nội dung liên quan để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, có cơ sở chính trị, pháp lý vững chắc.

Đối với các ý kiến đề nghị mở rộng phạm vi điều chỉnh để sửa đổi, bổ sung toàn diện các quy định khác của luật hiện hành, cơ quan chủ trì soạn thảo xin được tổng hợp để nghiên cứu, đánh giá tác động kỹ lưỡng, tổng kết thực tiễn thi hành luật, làm cơ sở đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung.

Bộ trưởng lý giải các quy định liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có tác động trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe con người và tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân, đòi hỏi phải được nghiên cứu, đánh giá tác động kỹ lưỡng, bảo đảm tính khả thi, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Về bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đối với công trình, phương tiện giao thông, kể từ ngày 1/7/2026, thủ tục này đã được bãi bỏ theo Nghị quyết 66 của Chính phủ.

Do đó, dự thảo luật bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy, đồng thời quy định việc kiểm soát, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, trách nhiệm quản lý và xử lý vi phạm, xác lập cơ sở pháp lý để thực hiện.

Đồng thời, Dự thảo luật cũng bổ sung quy định về trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông và việc quản lý đối với công trình, phương tiện giao thông đưa vào khai thác, sử dụng

Bên cạnh đó, các quy định tại Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và các văn bản hướng dẫn đã quy định trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong hoạt động đầu tư, xây dựng công trình; sản xuất, lắp ráp, đóng mới, hoán cải phương tiện giao thông; tổ chức nghiệm thu và kê khai thông tin khi đưa công trình, phương tiện giao thông vào hoạt động.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các đại biểu tại phiên họp. Ảnh: QH

Bổ sung quy định xử phạt

Theo Bộ trưởng, khi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu, nếu chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông nếu vi phạm quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và hình sự hiện nay đã quy định chế tài xử lý đối với các hành vi vi phạm trong hoạt động này.

“Sau khi Quốc hội thông qua luật này và Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), đang trình Quốc hội tại kỳ họp này, Bộ Công an sẽ tham mưu Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 106 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ”- Bộ trưởng Lương Tam Quang nói.

Trong đó, sẽ sửa đổi, bổ sung quy định xử phạt đối với các hành vi không tổ chức nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy; nghiệm thu không đúng quy định, không đúng thiết kế về phòng cháy, chữa cháy đã được thẩm định.

Theo đó, mức tiền phạt đối với các hành vi vi phạm sẽ được tăng lên, đồng thời bổ sung các quy định về áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, bổ sung các biện pháp cưỡng chế, ngăn chặn trong trường hợp không thi hành biện pháp khắc phục hậu quả...

Tăng trách nhiệm về chất lượng phương tiện PCCC

Về bãi bỏ thủ tục cấp phép trước khi lưu thông trên thị trường đối với phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Theo quy định này, tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động sản xuất, nhập khẩu phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Cơ quan quản lý nhà nước thực hiện công tác kiểm tra, quản lý, xử lý vi phạm trong quá trình sản xuất, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường đối với phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Để bảo đảm phục vụ công tác quản lý, truy xuất nguồn gốc, xử lý vi phạm đối với phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, dự thảo luật đã quy định việc kê khai thông tin đối với phương tiện trước khi lưu thông trên thị trường và giao Chính phủ quy định chi tiết.

“Đây là nội dung quan trọng để thực hiện công tác hậu kiểm, quản lý, truy xuất nguồn gốc và xử lý vi phạm sau này” – Bộ trưởng nhấn mạnh.

Đối với các nội dung cụ thể khác, cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ tiếp tục nghiên cứu tối đa ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp này.