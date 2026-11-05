Đại tướng Lương Tam Quang: Cần cơ chế ứng phó với những nguy cơ chưa có tiền lệ

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội sáng ngày 5/11. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Trước những phương thức tấn công, xâm phạm công trình ngày càng đa dạng, trong đó có những hình thức chưa có tiền lệ, dự thảo Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia bổ sung quy định về thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ trong trường hợp đặc biệt cấp thiết, kể cả khi pháp luật chưa có quy định.

Đây là nội dung được Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, làm rõ khi giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về dự án Luật tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, sáng 5/11.

Đại tướng cho biết cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội tiếp thu tối đa, giải trình thấu đáo ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, hoàn thiện các dự án luật để trình Quốc hội xem xét thông qua. Về một số vấn đề đại biểu quan tâm, Bộ trưởng báo cáo làm rõ thêm như sau.

Đối với tiêu chí xác định, phân loại công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, để thể chế hóa quan điểm chỉ đạo của Đảng, trên cơ sở tổng kết thực tiễn những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện thi hành Pháp lệnh năm 2007, và đánh giá yêu cầu thực tiễn trong tình hình hiện nay, Chính phủ đề xuất quy định công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia gồm hai nhóm.

Trong đó phân loại công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia bao gồm hai thành tố. Thành tố thứ nhất là công trình, khu vực có tính chất, vị trí, quy mô, chức năng hoặc vai trò đặc biệt quan trọng phải áp dụng các biện pháp bảo vệ để bảo đảm bí mật, an toàn. Thành tố thứ hai, nếu để xảy ra sự cố hoặc bị phá hoại sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội hoặc sự ổn định và hoạt động bình thường của Nhà nước.

Đối với công trình an ninh, công trình quan trọng khác liên quan đến an ninh quốc gia, sẽ căn cứ vào tính chất quan trọng và yêu cầu bảo vệ, dự thảo luật phân thành ba loại, đồng thời giao Chính phủ quy định chi tiết nội dung này.

Hiện nay, cơ quan soạn thảo đang xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết luật, trong đó đã và sẽ quy định cụ thể các loại công trình được xem xét đưa vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia loại 1, loại 2, loại 3 bao gồm: công trình điện, dầu khí, viễn thông, dữ liệu, tài chính, giao thông, hạ tầng số hoặc các công trình khác nếu đáp ứng đủ tiêu chí.

Về biện pháp bảo vệ công trình, đối với công trình trọng điểm về an ninh quốc gia, dự thảo luật quy định theo hướng viện dẫn đến các biện pháp theo quy định của pháp luật liên quan để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, đồng thời quy định bổ sung một số biện pháp để bảo đảm toàn diện, đầy đủ.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an trong phiên họp sáng ngày 5/11. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Trong đó, các đại biểu Quốc hội quan tâm đến nội dung về thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ và pháp luật chưa quy định trong trường hợp đặc biệt cấp thiết.

Về nội dung này, Bộ trưởng cho biết: “Cơ quan chủ trì soạn thảo xin báo cáo làm rõ, với sự phát triển của khoa học công nghệ, các phương thức tấn công xâm phạm công trình rất đa dạng, có nhiều hình thức chưa có tiền lệ nên các biện pháp áp dụng quy định trong dự thảo luật cũng như các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan chưa thể bao quát, đối phó toàn diện với mọi nguy cơ đe dọa, tấn công, phá hoại. Chính vì vậy, dự thảo luật bổ sung quy định này để làm cơ sở pháp lý kịp thời quyết định việc bảo vệ các công trình quan trọng về an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh chế độ theo tinh thần Nghị quyết 22 của Trung ương về chiến lược an ninh quốc gia. Quy định này phù hợp, thống nhất về thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ tại Luật Tổ chức Chính phủ.”

Đồng thời, để đảm bảo tính thống nhất trong toàn bộ dự thảo luật, cơ quan chủ trì soạn thảo cũng đề xuất chỉnh lý tương tự đối với quy định về các biện pháp bảo vệ công trình quan trọng khác liên quan đến an ninh quốc gia và giao thẩm quyền quyết định cho Thủ tướng Chính phủ.

Về các biện pháp hạn chế quyền con người, quyền công dân trong phạm vi bảo vệ công trình an ninh, khu an ninh, dự thảo luật quy định chế độ bảo vệ đối với khu vực cấm, khu vực bảo vệ, hành lang bảo vệ công trình an ninh, khu an ninh chỉ áp dụng riêng đối với công trình an ninh, khu an ninh.

Các công trình do lực lượng Công an nhân dân trực tiếp quản lý, sử dụng, phục vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, các nội dung hạn chế quyền con người, quyền công dân tại các phạm vi bảo vệ của công trình đã được xác định rõ, bảo đảm tính minh bạch, cụ thể tại khu vực cấm, khu vực bảo vệ, hành lang bảo vệ của công trình. Đồng thời, quy định một số trường hợp ngoại lệ cho phép tiến hành các hoạt động bị cấm để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân, và giao Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thực hiện các trường hợp ngoại lệ này.

Về lực lượng bảo vệ, các đại biểu Quốc hội quan tâm đề nghị quy định đầy đủ, cụ thể trách nhiệm của lực lượng bảo vệ công trình, đặc biệt là lực lượng trực tiếp bảo vệ tại cơ sở, trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp và lực lượng tham gia phối hợp trong bảo vệ công trình.

Bộ trưởng cho biết dự thảo luật đã quán triệt Nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật. Dự thảo luật chỉ quy định những vấn đề chung, những vấn đề có tính nguyên tắc thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Còn những vấn đề thực tiễn thường xuyên biến động, Chính phủ quy định để đảm bảo linh hoạt, phù hợp với thực tiễn.

Theo đó, dự thảo luật giao Chính phủ quy định chi tiết về lực lượng bảo vệ công trình, quan hệ phối hợp giữa các lực lượng bảo vệ công trình, trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ công trình của các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp. Hiện nay, cơ quan soạn thảo đang xây dựng dự thảo nghị định của Chính phủ, quy định chi tiết luật, trong đó có đề xuất quy định cụ thể các nội dung này./.