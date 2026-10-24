Đại tướng Lê Hồng Anh dự lễ khánh thành cầu nông thôn xã Vĩnh Bình

Thông qua các điểm lấy mẫu tập trung kết hợp bố trí các tổ công tác lưu động đến tận nhà đối với những trường hợp gặp khó khăn trong việc đi lại, trong đợt cao điểm lần này, Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp tục thu nhận thêm nhiều mẫu ADN giúp đáp ứng nguyện vọng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của các gia đình.