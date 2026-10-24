Đại tướng Lê Hồng Anh dự lễ khánh thành cầu nông thôn xã Vĩnh Bình
Sáng 24/10, tại xã Vĩnh Bình (An Giang), Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư đến dự và cắt băng khánh thành cầu nông thôn.
Đại tướng Lê Hồng Anh cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh và lãnh đạo xã Vĩnh Bình trao thư cảm ơn cho các đơn vị tài trợ.
Đại biểu cắt băng khánh thành cầu nông thôn Kênh Tiên Tiến.
Tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Lê Thanh Việt; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Rạch Giá Mai Hoàng Khởi.
Ba cây cầu được khánh thành trên địa bàn xã Vĩnh Bình gồm: cầu Kênh 7 Chì, cầu Kênh Tiên Tiến và cầu Kênh Ô Môi. Mỗi cây cầu dài 20 mét, rộng 3 mét. Tổng kinh phí 3 cây cầu là 1,5 tỷ đồng, do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh vận động tài trợ.
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Đại tướng Lê Hồng Anh trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Lê Thanh Việt tặng quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.
Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh trao tặng 40 suất quà cho gia đình chính sách và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/dai-tuo-ng-le-ho-ng-anh-du-le-khanh-thanh-cau-nong-thon-xa-vi-nh-bi-nh-a500571.html