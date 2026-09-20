Đại tướng Đức được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO

Trụ sở NATO tại Brussels, Bỉ. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Tổng thanh tra Quân đội Liên bang Đức, Đại tướng Carsten Breuer, đã được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), dự kiến kế nhiệm Đô đốc Giuseppe Cavo Dragone từ tháng 7/2027.

Theo thông báo của NATO, ông Breuer được các Tổng tham mưu trưởng quân đội thành viên NATO bầu tại cuộc họp của Ủy ban Quân sự ở Copenhagen (Đan Mạch).

Ông vượt qua Tổng tham mưu trưởng Quân đội Canada Jennie Carignan, người nếu được bầu sẽ trở thành phụ nữ đầu tiên giữ cương vị này. Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO là cố vấn quân sự cho lãnh đạo chính trị của liên minh và thường giữ nhiệm kỳ 3 năm.

Ông Breuer cho biết, sự ủng hộ của các Tổng tham mưu trưởng quân đội thành viên NATO có ý nghĩa lớn đối với ông, đồng thời nhấn mạnh liên minh đang đứng trước những nhiệm vụ lớn liên quan đến an ninh và hòa bình ở châu Âu cũng như bên ngoài châu lục này.

Ông Breuer nhấn mạnh, trên cương vị mới, ông sẽ tập hợp quan điểm của các nước thành viên và đưa ra những tư vấn quân sự thiết thực cho NATO. Ông cũng bày tỏ mong muốn cùng các đồng minh thực hiện trách nhiệm bảo đảm hòa bình và tự do trong liên minh.

Chủ tịch đương nhiệm, Đô đốc người Italy Giuseppe Cavo Dragone đã chúc mừng ông Breuer, đồng thời cho biết khả năng đánh giá tình hình tác chiến, sự am hiểu sâu sắc về liên minh, cũng như vai trò lãnh đạo của ông đối với lực lượng vũ trang Đức sẽ mang lại lợi ích to lớn cho NATO.

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội, bà Carignan cũng đã chúc mừng ông Breuer và cho biết bà thật vinh dự khi được tham gia ứng cử và làm việc cùng các đồng nghiệp là Tổng tham mưu trưởng quân đội của các nước đồng minh trong suốt quá trình này.

Liên minh đang đứng trước những nhiệm vụ quan trọng và bà tin rằng ông Breuer sẽ thể hiện năng lực lãnh đạo xuất sắc ở cương vị mới. Bà rất trân trọng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ đã được xây dựng và mong muốn tiếp tục cùng nhau thực hiện các sáng kiến của NATO.

Ông Breuer gia nhập Quân đội Liên bang Đức năm 1984, từng theo học tại Học viện Tham mưu Quân đội Mỹ ở Fort Leavenworth và Học viện Chỉ huy Quân đội Liên bang Đức ở Hamburg. Năm 2014, ông được triển khai tới Kabul (Afghanistan) trong khuôn khổ sứ mệnh Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế (ISAF) của NATO.

Ông Breuer giữ cương vị Tổng thanh tra Quân đội Liên bang Đức từ năm 2023. Trong các năm 2021 và 2022, ông từng đứng đầu Ban chỉ đạo ứng phó khủng hoảng COVID-19 tại Phủ Thủ tướng Đức và được gọi với biệt danh “Tướng Phủ Thủ tướng.”

Người Đức gần đây nhất từng giữ cương vị Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO là Đại tướng Harald Kujat. Ông từng là Tổng thanh tra Quân đội Liên bang Đức và giữ chức vụ này từ tháng 7/2002 đến tháng 6/2005.

Việc Đại tướng Breuer được lựa chọn được xem là sự ghi nhận đối với những đóng góp gần đây của Đức trong việc tăng cường năng lực phòng thủ của châu Âu.

Theo số liệu của NATO, Đức hiện đứng đầu châu Âu về chi tiêu quốc phòng với khoảng 125 tỷ euro (143 tỷ USD). Trong cơ cấu chỉ huy quân sự của NATO, từ năm nay, Đức cũng có nhiều vị trí cấp cao hơn Mỹ./.