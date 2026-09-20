Đại tướng Carsten Breuer được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO

Tổng thanh tra Quân đội Đức Carsten Breuer thăm một tiểu đoàn huấn luyện không quân ở Germersheim, Đức ngày 17-7-2025. ẢNH: REUTERS

Theo thông báo của NATO, ông Breuer được các Tổng tham mưu trưởng quân đội thành viên NATO bầu tại cuộc họp của Ủy ban Quân sự ở Copenhagen (Đan Mạch). Ông vượt qua Tổng tham mưu trưởng Quân đội Canada Jennie Carignan, người nếu được bầu sẽ trở thành phụ nữ đầu tiên giữ cương vị này. Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO là cố vấn quân sự cho lãnh đạo chính trị của liên minh và thường giữ nhiệm kỳ 3 năm.

Ông Breuer cho biết, sự ủng hộ của các Tổng tham mưu trưởng quân đội thành viên NATO có ý nghĩa lớn đối với ông, đồng thời nhấn mạnh liên minh đang đứng trước những nhiệm vụ lớn liên quan đến an ninh và hòa bình ở châu Âu cũng như bên ngoài châu lục này. Ông Breuer nhấn mạnh, trên cương vị mới, ông sẽ tập hợp quan điểm của các nước thành viên và đưa ra những tư vấn quân sự thiết thực cho NATO. Ông cũng bày tỏ mong muốn cùng các đồng minh thực hiện trách nhiệm bảo đảm hòa bình và tự do trong liên minh.