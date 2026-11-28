Quang cảnh buổi làm việc giữa tỉnh Lâm Đồng và Đài Truyền hình Việt Nam

Tham dự buổi làm việc, về phía tỉnh Lâm Đồng có các đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng; Trương Quốc Thế Minh, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng.

Đồng chí Lê Quyền, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam cùng lãnh đạo các phòng nghiệp vụ của Đài Truyền hình Việt Nam, tiếp và làm việc với đoàn công tác của tỉnh Lâm Đồng.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI cho biết, Festival Hoa Đà Lạt là sự kiện văn hóa, kinh tế, du lịch được tổ chức hai năm một lần nhằm tôn vinh giá trị của hoa và nghề trồng hoa. Đây cũng là dịp để Lâm Đồng xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và giới thiệu bản sắc văn hóa của địa phương đến du khách trong và ngoài nước.

Để khán giả cả nước có thể theo dõi đêm khai mạc, đồng chí Đinh Văn Tuấn đề nghị VTV tổ chức truyền hình trực tiếp chương trình vào lúc 20 giờ ngày 20/12/2026. Đồng chí cũng mong muốn VTV phối hợp với tỉnh sản xuất, phát sóng các phóng sự tuyên truyền trước, trong và sau Festival Hoa Đà Lạt trên các kênh truyền hình và hạ tầng số của Đài Truyền hình Việt Nam.

Đồng chí Lê Quyền, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, hai bên thảo luận các nội dung, phóng sự quảng bá nghề trồng hoa, giới thiệu vùng đất, con người Đà Lạt - Lâm Đồng. Tỉnh Lâm Đồng đề nghị hai bên thống nhất thời gian phát sóng và cơ chế phối hợp thông tin.

Một nội dung được hai bên trao đổi là việc bố trí đầu mối liên hệ để cập nhật lịch hoạt động, sắp xếp lịch ghi hình và chuẩn bị cho đêm truyền hình trực tiếp.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Quyền, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam khẳng định, VTV sẽ phối hợp với tỉnh Lâm Đồng trong tuyên truyền, quảng bá về Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026.

Đối với Đài THVN, việc truyền hình trực tiếp các sự kiện văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn không chỉ đáp ứng nhu cầu thông tin, thưởng thức của khán giả mà còn góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa, quảng bá hình ảnh các địa phương trên phạm vi cả nước. Vì vậy, công tác chuẩn bị được đặt ra với yêu cầu bảo đảm sự thống nhất giữa nội dung chương trình, phương án tổ chức và chất lượng truyền hình.

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng Lê Huy Toàn khẳng định đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ với VTV trong công tác phối hợp tuyên truyền Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng cho biết, đơn vị sẽ huy động tối đa nhân lực, phương tiện để cùng VTV thực hiện các phóng sự về Festival.

Trong đêm khai mạc, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng sẽ cử đội ngũ phóng viên, kỹ thuật viên của đơn vị phối hợp với ê-kíp VTV thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp.

Festival Hoa Đà Lạt là sự kiện văn hóa, du lịch có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh Lâm Đồng

Festival Hoa Đà Lạt là sự kiện văn hóa, du lịch có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh Lâm Đồng, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Đà Lạt, đồng thời tôn vinh nghề trồng hoa và những giá trị đặc trưng của thành phố ngàn hoa. Qua các kỳ tổ chức, Festival từng bước trở thành điểm nhấn trong hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, du khách trong nước và quốc tế.

Với chủ đề dự kiến "Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc", chương trình khai mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 được định hướng là sự kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn, âm nhạc và các yếu tố văn hóa đặc trưng của địa phương. Thông qua chương trình, hình ảnh Đà Lạt - Lâm Đồng với cảnh quan thiên nhiên, không gian văn hóa, bản sắc con người và thế mạnh du lịch sẽ được giới thiệu rộng rãi tới công chúng.