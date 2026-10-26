Đài Truyền hình Việt Nam ra mắt dải giờ phim tài liệu

Giữa dòng chảy thông tin liên tục trên các nền tảng số, phim tài liệu mang đến những góc nhìn đa chiều về cuộc sống, giúp khán giả hiểu sâu hơn về con người, sự việc và những vấn đề của xã hội. Với giá trị riêng trong việc phản ánh hiện thực và chuyển tải những thông điệp nhân văn, phim tài liệu luôn là thể loại được Đài Truyền hình Việt Nam coi trọng.

Tuy nhiên, việc phân bố phim tài liệu ở nhiều khung giờ trên các kênh sóng khiến khán giả chưa có một điểm hẹn cố định để theo dõi thường xuyên. Từ ngày 2/11/2026, VTV2 dành dải giờ 21h từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần cho phim tài liệu, tạo điều kiện để khán giả tiếp cận các tác phẩm một cách thuận tiện và hình thành thói quen thưởng thức.

Hình ảnh trong phim tài liệu "Ký ức mùa đông". Ảnh: VTV

Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Đỗ Đức Hoàng chia sẻ: “Phim tài liệu là đặc sản của truyền hình. Nhu cầu của khán giả bên cạnh tin tức là dành thời gian chậm lại một chút, cùng theo dõi, cùng suy ngẫm về những đề tài chỉ có phim tài liệu mới truyền tải được”.

Dải giờ Phim tài liệu trên VTV2 quy tụ nhiều tác phẩm thuộc các đề tài, thể loại khác nhau, từ những bộ phim VTV đặc biệt như: Đường Kách mệnh, Đường về, Hành trình thống nhất đến các series mới Hành trình đổi mới, Dòng chảy thịnh vượng và Chuyển mình.

Các tác phẩm được lựa chọn theo tiêu chí phù hợp với định hướng phát sóng của VTV, phát huy thế mạnh của truyền hình trong việc phản ánh hơi thở cuộc sống và những vấn đề xã hội.

Bên cạnh những tác phẩm có độ lùi, giàu tính chiêm nghiệm, khán giả còn có cơ hội theo dõi những câu chuyện gần gũi nhưng chứa đựng suy ngẫm sâu sắc. Dù khai thác đề tài nào, phim tài liệu vẫn hướng tới giá trị giáo dục và nhân văn, giúp người xem mở rộng hiểu biết, nhìn nhận vấn đề sâu sắc hơn, đồng thời gợi mở những suy nghĩ tích cực và giải pháp trước những thách thức của cuộc sống.

Hình ảnh trong phim tài liệu "O Chẩm". Ảnh: VTV

Mỗi năm, VTV sản xuất khoảng 100 phim tài liệu. Bên cạnh những tác phẩm mới, khung giờ còn khai thác các bộ phim được sản xuất từ nhiều năm trước nhưng vẫn nguyên giá trị và sức hấp dẫn, tạo cơ hội để khán giả thưởng thức lại những tác phẩm đáng chú ý.

Dải giờ mới sẽ giới thiệu các tác phẩm của lực lượng làm phim tài liệu thuộc VTV và cả các đơn vị sản xuất bên ngoài Đài. Nhiều năm qua, VTV đã thúc đẩy quan hệ với các đối tác ở châu Á, châu Âu, Mỹ và châu Phi, trong đó phim tài liệu là một trong những thể loại được quan tâm trao đổi. Việc kết nối các nguồn phim trong và ngoài nước góp phần phát huy thế mạnh của các đơn vị sản xuất, đưa những tác phẩm có giá trị đến gần hơn với công chúng.