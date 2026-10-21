Đài truyền hình Phần Lan hút hàng triệu lượt xem nhờ phát trực tiếp đàn chó con

Khi màn đêm buông xuống và các bản tin liên tục cập nhật, Yle có một cách đặc biệt để giữ chân khán giả. Đó là “Pentulive”, chương trình phát trực tiếp cảnh Hilkka, một chú chó giống Lagotto Romagnolo, chăm sóc đàn con mới sinh.

Hilkka sinh 6 chó con, gồm 2 con cái và 4 con đực, vào ngày 10/10. Camera được lắp đặt ngay sau đó để ghi lại những khoảnh khắc thường ngày của đàn chó, từ lúc ngủ, bú sữa đến khi chơi đùa. Chương trình sẽ tiếp tục cho đến khi chúng được chuyển đến những gia đình mới vào tháng 12.

Đây là mùa thứ sáu của “Pentulive”, một hình thức truyền hình chậm, tập trung vào những hoạt động diễn ra tự nhiên thay vì các tình tiết được dàn dựng. Khán giả có thể theo dõi đàn chó bất cứ lúc nào, dù phần lớn thời gian chúng dành để ngủ. Chó con có thể ngủ tới 20 tiếng mỗi ngày.

Hilkka và đàn chó con trong chương trình "Pentulive" của Phần Lan. Ảnh chụp màn hình

Theo Yle, người xem còn có cơ hội chứng kiến những cột mốc đáng nhớ trong quá trình trưởng thành của đàn chó, như lần đầu mở mắt, tập đi và chơi đùa ngoài trời.

Dù Phần Lan chỉ có chưa đến 5,66 triệu dân, “Pentulive” vẫn đạt 6,5 triệu lượt xem trang web trong năm ngoái, cùng 20 triệu lượt xem trên các kênh mạng xã hội. Số liệu ban đầu cho thấy mùa phát sóng năm nay có thể tiếp tục vượt thành tích đó.

Phần Lan nằm ở phía bắc châu Âu, nơi mùa đông kéo dài và thiếu ánh sáng. Nhiệt độ tại một số khu vực có thể xuống tới -50 độ C, còn những vùng phía bắc Vòng Bắc Cực có thời điểm không thấy Mặt trời trong nhiều tuần.

Trong bối cảnh đó, những hình ảnh bình yên về đàn chó con trở thành điểm tựa tinh thần đối với nhiều khán giả.

Phóng viên khoa học Pirjo Koskinen của Yle khởi động chương trình vào năm 2021 trong khuôn khổ loạt bài về khoa học loài chó. Bà cho biết ý tưởng ban đầu là giúp công chúng hiểu rõ hơn về những tuần đầu đời quan trọng của chó con.

Theo bà Koskinen, “Pentulive” mang đến cảm giác thoải mái giữa nhịp sống bận rộn, cho phép người xem tạm bước vào thế giới bình yên của những chú chó con.