Đại tiện ra máu 2 tuần, người đàn ông 47 tuổi phát hiện ung thư trực tràng

Tưởng rối loạn tiêu hóa không ngờ ung thư

Bệnh viện K vừa thực hiện phẫu thuật nội soi robot điều trị ung thư trực tràng rất thấp cho bệnh nhân nam 47 tuổi. Đáng chú ý, khối u nằm sát ống hậu môn, đặt ra thách thức lớn trong việc loại bỏ tổn thương ung thư nhưng vẫn bảo tồn chức năng đại tiện.

Bệnh nhân B.V.S. (47 tuổi) đến Bệnh viện K thăm khám sau khoảng hai tuần xuất hiện rối loạn tiêu hóa, đi ngoài phân lẫn máu.

Kết quả nội soi đại trực tràng phát hiện khối u cách rìa hậu môn khoảng 2 cm, chiếm một phần lòng trực tràng.

Chụp cộng hưởng từ (MRI) tiểu khung ghi nhận ung thư trực tràng thấp, giai đoạn lâm sàng cT2N0M0. Chụp cắt lớp vi tính (CT) ngực, bụng chưa phát hiện tổn thương di căn xa. Kết quả giải phẫu bệnh xác định ung thư biểu mô tuyến.

Phẫu thuật có sự hỗ trợ của robot - Ảnh BVCC

ThS.BS Trần Đình Tân, Phó Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa 1, Bệnh viện K, đây là trường hợp khó do khối u nằm rất thấp, chỉ cách rìa hậu môn 2 cm.

Vị trí này đòi hỏi phẫu thuật viên phải bảo đảm nguyên tắc điều trị ung thư triệt căn, đồng thời cố gắng bảo tồn cơ thắt hậu môn và chất lượng sống cho người bệnh.

Trước đây, nhiều bệnh nhân có khối u trực tràng nằm rất thấp phải cắt cụt trực tràng và mang hậu môn nhân tạo vĩnh viễn. Hiện nay, kỹ thuật cắt gian cơ thắt có thể được cân nhắc ở những trường hợp phù hợp, giúp tăng cơ hội bảo tồn hậu môn.

Phẫu thuật robot tại vùng tiểu khung sâu, hẹp

Bệnh nhân được phẫu thuật nội soi robot cắt trực tràng bảo tồn cơ thắt bằng kỹ thuật cắt gian cơ thắt, kết hợp nạo vét hạch vùng.

Ca mổ do ThS.BS Trần Đình Tân trực tiếp thực hiện cùng ThS.BSCKII Nguyễn Tiến Trung và ThS.BS Phạm Vũ Minh Hoàng, Khoa Ngoại Tiêu hóa 1.

Theo bác sĩ Tân, thách thức lớn là phẫu tích triệt căn trong vùng tiểu khung sâu, hẹp, sát cơ thắt hậu môn. Đồng thời, phẫu thuật viên phải bảo đảm đủ chiều dài đại tràng để tạo miệng nối không căng, được tưới máu tốt, hạn chế nguy cơ biến chứng sau mổ.

Trong trường hợp cần thiết, việc giải phóng đại tràng, đặc biệt là hạ góc lách, giúp tăng khả năng di động của đại tràng để thực hiện miệng nối.

Điểm đáng chú ý của ca phẫu thuật là ê-kíp sử dụng hệ thống robot Da Vinci Xi với kỹ thuật "docking một lần", thay vì phải tháo và lắp đặt lại robot khi chuyển giữa các vùng phẫu thuật.

Kỹ thuật này đòi hỏi tính toán chính xác vị trí đặt robot, hướng tiếp cận và trình tự thao tác ngay từ đầu.

Hệ thống robot hỗ trợ phẫu thuật viên thao tác tại vùng trực tràng rất thấp, nơi không gian phẫu thuật hạn chế và yêu cầu độ chính xác cao.

Phẫu thuật robot yêu cầu độ chính xác cao - Ảnh BVCC

Sau phẫu thuật một ngày, bệnh nhân đã có thể chủ động trong sinh hoạt. Đây là dấu hiệu hồi phục ban đầu tích cực, song chưa đủ để đánh giá kết quả điều trị lâu dài.

Theo các bác sĩ, hiệu quả điều trị còn phụ thuộc kết quả giải phẫu bệnh sau mổ, tình trạng miệng nối, chức năng đại tiện và quá trình theo dõi ung thư về sau.

Đại tiện ra máu kéo dài không nên chủ quan

Từ trường hợp trên, các bác sĩ lưu ý người dân không nên xem nhẹ tình trạng đại tiện ra máu hoặc thay đổi thói quen đi tiêu kéo dài.

Đây có thể là biểu hiện của bệnh lý lành tính như trĩ, nứt kẽ hậu môn, nhưng cũng có thể liên quan đến polyp hoặc ung thư đại trực tràng.

Người có triệu chứng bất thường cần thăm khám chuyên khoa tiêu hóa, thực hiện nội soi khi có chỉ định để xác định nguyên nhân.

Phát hiện ung thư trực tràng ở giai đoạn sớm giúp bác sĩ có thêm cơ sở lựa chọn phương án điều trị phù hợp, cân nhắc khả năng bảo tồn cơ thắt và hạn chế ảnh hưởng đến chất lượng sống.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Những dấu hiệu cảnh báo ung thư trực tràng cần đi khám

- Đại tiện ra máu, máu lẫn trong phân hoặc chảy máu hậu môn tái diễn.

- Thay đổi thói quen đại tiện kéo dài, táo bón hoặc tiêu chảy bất thường.

- Cảm giác đi ngoài không hết phân, mót rặn thường xuyên.

- Đau bụng, khó chịu vùng trực tràng kéo dài.

- Sụt cân không rõ nguyên nhân, mệt mỏi hoặc thiếu máu.