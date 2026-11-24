Tất cả như một bữa “đại tiệc” văn hóa làm say lòng người trên vùng đất cao nguyên.

Chương trình do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức tại Bảo tàng Pleiku (phường Pleiku), quy tụ 23 đoàn với gần 300 nghệ nhân đến từ các địa phương, đơn vị trong và ngoài tỉnh.

Ông Lê Thanh Tuấn - Giám đốc Bảo tàng Pleiku - cho biết: “Với những đại diện tiêu biểu cho 47 dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn tỉnh như: Kinh, Jrai, Bahnar, Chăm H’roi, Tày, Thái, Nùng, Mường, Mông…, đây không chỉ là cuộc hội tụ của những sắc màu văn hóa mà còn là dịp để các cộng đồng dân tộc kết nối, giao lưu, chia sẻ tình yêu và trách nhiệm đối với di sản”.

“Gia Lai nay có biển, có rừng”

Trong khuôn viên Bảo tàng Pleiku, mỗi đoàn được bố trí một khoảng riêng xanh mát để tổ chức không gian trình diễn, trải nghiệm. Không khí sôi nổi ngay từ sau chương trình khai mạc với sự hưởng ứng hết sức nhiệt tình của hàng trăm học sinh các trường học, người dân và du khách. Tinh thần hòa hợp rừng - biển trong không gian di sản khiến ai cũng thích thú.

Vừa bước ra khỏi sân khấu trung tâm sau phần trình diễn bài chòi, Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Phú - Chủ nhiệm CLB Bài chòi dân gian xã Tuy Phước, không giấu được niềm vui khi thấy khán giả hào hứng trước những câu hát mà chính ông là tác giả: “Quơi bà con quơi, Gia Lai nay có biển có rừng, có nhiều hải sản có rừng (phê) cà phê. Có voi có ngựa có xe, (chớ) hàng không, hàng hải đưa ta về nơi khắp nơi. Về xem hát bội, bài chòi…”.

Nghệ nhân Ưu tú Lệ Hoa (Câu lạc bộ Hát bội xã Tuy Phước) chụp ảnh cùng các em học sinh. Ảnh: P.D

Nghệ nhân Ưu tú Lệ Hoa - CLB Hát bội xã Tuy Phước - cũng bày tỏ: “Tôi nhiều lần lên cao nguyên biểu diễn rồi nhưng hôm nay vẫn rất phấn khởi khi được hòa trong không khí vui tươi, náo nhiệt của ngày hội. Khán giả rất ái mộ chương trình biểu diễn của đoàn, tình cảm của bà con ấm áp quá”.

Nói về nội dung hướng dẫn trải nghiệm vẽ mặt nạ tuồng, Nghệ nhân Ưu tú Lệ Hoa cho hay, bà bất ngờ khi 100 phôi mặt nạ mang theo hết veo chỉ trong một buổi, khiến Ban tổ chức phải tìm cách “chữa cháy”.

Nhiều loại hình văn hóa dân gian đặc sắc khác cũng được trình diễn tại ngày hội như: Không gian văn hóa cồng chiêng Bahnar, Jrai, Chăm H’roi; điệu múa khèn, tiếng sáo của đồng bào Mông; tiếng hát then - đàn tính của đồng bào Tày, Nùng; tiếng trống trận Tây Sơn và võ thuật cổ truyền hay chương trình múa rối nước…

Mỗi loại hình không chỉ mang đến những trải nghiệm nghệ thuật độc đáo dành cho người xem mà còn kể câu chuyện về lịch sử, phong tục, đời sống và tâm hồn của mỗi cộng đồng dân tộc.

Các nghệ nhân trải nghiệm nhảy sạp tại ngày hội. Ảnh: P.D

Bên cạnh đó, không gian trình diễn và trải nghiệm nghề thủ công truyền thống đã đưa công chúng tiếp cận sự khéo léo, tài hoa của các nghệ nhân đan đát, tạc tượng, dệt thổ cẩm, làm gốm, chằm nón ngựa Phú Gia, làm tranh Đông Hồ…

Du khách còn có cơ hội trải nghiệm nặn tò he, viết thư pháp, thưởng thức trà đạo và khám phá không gian “Áo dài di sản”, qua đó cảm nhận sâu sắc hơn vẻ đẹp và sức sống của văn hóa truyền thống.

Một điểm mới đầy ý nghĩa của chương trình năm nay là sự góp mặt lần đầu tiên của đoàn nghệ nhân đến từ Làng đúc đồng truyền thống Phước Kiều (phường Điện Bàn, TP. Đà Nẵng).

Thông qua hoạt động trình diễn trực tiếp kỹ thuật chế tác và chỉnh âm cồng chiêng ngay tại không gian ngày hội, các nghệ nhân đã mang đến cho công chúng góc nhìn sống động về hành trình mang cồng chiêng từ đồng bằng lên cao nguyên trong hàng trăm năm qua.

Cơ hội giáo dục, quảng bá di sản

Không chỉ là dịp để các nghệ nhân giao lưu, trình diễn tài năng, ngày hội còn tạo cơ hội để công chúng trực tiếp khám phá, trải nghiệm và hiểu hơn về những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm quảng bá hình ảnh đất và người Gia Lai, kết nối di sản với du lịch.

Các chàng trai, cô gái Mông (đoàn nghệ nhân xã Ya Hội) trình diễn tại ngày hội. Ảnh: P.D

3 năm liền tham gia trải nghiệm tại Ngày hội di sản văn hóa nhưng em Trần Thiên Phúc (học sinh lớp 10C7, Trường THPT chuyên Hùng Vương, phường Diên Hồng) không thôi háo hức.

Phúc cho biết: “Nhờ tìm hiểu trước về các loại hình di sản của tỉnh để tham gia cuộc thi “Rung chuông vàng” do nhà trường tổ chức mới đây, em đã có thêm một số kiến thức hay. Năm nay, ngày hội hấp dẫn hơn hẳn những năm trước vì trình diễn rất nhiều loại hình văn hóa độc đáo của tỉnh Gia Lai sau sáp nhập, mang bản sắc của cả núi và biển”.

Hưởng ứng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23-11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), Trường THPT Lê Lợi (phường Pleiku) đã tổ chức cho 187 học sinh khối lớp 10 tham quan, học tập và trải nghiệm tại chương trình.

Các nghệ nhân trải nghiệm nhảy sạp tại ngày hội. Ảnh: P.D

Chị Lê Thị Anh Đào - Bí thư Đoàn Trường THPT Lê Lợi - nhận xét: “Chương trình năm nay được tổ chức rất công phu với sự tham gia của rất nhiều đoàn nghệ thuật, nghệ nhân.

Dịp này, các em học sinh đã được tìm hiểu, trực tiếp trải nghiệm các loại hình nghệ thuật dân gian, nghề truyền thống; giao lưu với những người gìn giữ, trao truyền di sản. Từ chỗ hiểu và trân trọng bản sắc, các em sẽ là những tuyên truyền viên tích cực quảng bá nét đẹp văn hóa địa phương”.

Với nhiều gia đình, đây là cơ hội giáo dục con trẻ về di sản không gì thiết thực hơn. Đưa con trai học lớp 7 và con gái mới hơn 1 tuổi đến với sự kiện, chị Lê Thị Hồng (trú phường Pleiku) cho hay: “Những trải nghiệm như tại Ngày hội Di sản văn hóa năm nay rất hiếm đối với các con. Vì vậy, tôi dẫn con đến để được thấy và tiếp nhận những giá trị văn hóa quý báu của dân tộc”.

Với những hoạt động đặc sắc, ngày hội còn đón nhiều du khách nước ngoài đến tham quan, trải nghiệm. Sau khi chứng kiến quá trình đúc cồng chiêng tại chỗ, giao lưu với các nghệ nhân chằm nón ngựa Phú Gia và ngắm các cô gái Mông hát múa, chị Paula Ostalska, du khách Ba Lan, thốt lên: “Thực sự rất thú vị vì tôi có thể hiểu thêm đôi chút về văn hóa của các bạn, dù mới chỉ ở đây một thời gian ngắn.

Tôi được tận mắt thấy cách mọi người làm mọi việc, cũng như cách họ từng sống và hiện vẫn đang tiếp tục duy trì lối sống đó. Còn về văn hóa của các dân tộc thiểu số, tôi thấy rất đa sắc màu, rất đẹp, và tôi nghĩ các bạn nên cố gắng gìn giữ nó lâu nhất có thể”.

Chị Paula Ostalska (du khách Ba Lan) tìm hiểu nghề chằm nón ngựa Phú Gia. Ảnh: P.D

Ngày hội khép lại, những đoàn nghệ nhân trở về với nhịp sống thường ngày, nhưng dư âm của cuộc hội tụ văn hóa đặc biệt này chắc chắn còn đọng lại trong lòng nhiều người. Từ miền biển đến đại ngàn, mỗi di sản mang một câu chuyện, một vẻ đẹp riêng, nhưng đều gặp nhau ở sức sống bền bỉ qua bao thế hệ.

Và chính những cuộc gặp gỡ như thế này đang góp phần nối dài hành trình của di sản, để những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp tiếp tục bền vững trong đời sống hôm nay.