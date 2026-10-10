'Đại tiệc pháo hoa' thắp sáng bầu trời Thủ đô

Bắt đầu từ 21 giờ ngày 10-10, các trận địa pháo hoa đã đồng loạt thắp sáng bầu trời Thủ đô Hà Nội.

Pháo hoa vẽ nên trên nền trời đêm Hà Nội những chùm ánh sáng rực rỡ.

Điểm nhấn nghệ thuật của chương trình năm nay là 1.250 giàn hỏa thuật (350 giàn tại hồ Hoàn Kiếm và 900 giàn tại hồ Tây)...

….kết hợp cùng pháo hoa nổ tầm cao và tầm thấp, mặt hồ trở thành tấm gương khổng lồ phản chiếu muôn sắc màu, tạo nên một màn trình diễn đa tầng, đa chiều, xứng tầm đại lễ của Thủ đô nghìn năm văn hiến.

Hồ Hoàn Kiếm được xác định là điểm nhấn trung tâm của chương trình, gắn với ý nghĩa lịch sử và giá trị biểu tượng đặc biệt của Thủ đô.

Các màn pháo hoa tại đây được xây dựng theo hướng đặc sắc, kết hợp hài hòa pháo nổ tầm cao, tầm thấp và hỏa thuật trên mặt nước, tôn vinh không gian văn hóa - lịch sử của hồ Gươm.

Việc bố trí các điểm bắn ngay trên mặt hồ tạo nên hiệu ứng ánh sáng phản chiếu đặc biệt, mang lại trải nghiệm thị giác mới lạ cho người xem so với các màn pháo hoa trước đây.

Đặc sắc và mãn nhãn với màn pháo hoa hỏa thuật.

Trong khi đó, hồ Tây phát huy lợi thế mặt nước rộng, không gian khoáng đạt, đủ sức đón đông đảo người dân đến thưởng lãm. Nét mới tại đây là những màn pháo hoa nước lần đầu tiên được giới thiệu tại Thủ đô, góp phần làm phong phú trải nghiệm và tăng sức hấp dẫn cho chương trình.

Với hơn 150 hiệu ứng được thiết kế riêng cho đêm 10-10, các chuyên gia sẽ đan cài nhiều lớp ánh sáng, từ tầm cao, tầm trung và tầm thấp.

Pháo hoa rực rỡ thắp sáng mặt hồ Văn Quán.

Người dân Thủ đô thích thú khi được ngắm pháo hoa trên bầu trời Hà Nội.

Các bạn trẻ tranh thủ ghi lại những hình ảnh đẹp.

Đêm pháo hoa 10-10 mang đến cho người dân và du khách những khoảnh khắc tự hào, trọn vẹn, đáng nhớ.