Diễn ra từ 19-11 đến 7-12-2026 tại ba thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, cũng như qua một tuyển chọn trực tuyến, EUFF 2026 sẽ là một bữa tiệc điện ảnh châu Âu với 18 ngày liên tục trình chiếu 34 bộ phim đa dạng các phong cách và sắc thái điện ảnh.

Ảnh minh họa. Nguồn: Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam

“Chúng tôi rất tự hào khi được đóng góp một phần nhỏ bé cho sự phát triển của nền điện ảnh đương đại cũng như nền kinh tế sáng tạo nói chung, tại cả EU và Việt Nam. Hệ sinh thái các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo đóng góp từ 4-4,5% vào GDP của EU, tạo việc làm cho khoảng 8 triệu người, thông qua gần 1,2 triệu công ty; trong đó, hơn 99,9% là các công ty vừa và nhỏ”, Đại sứ - Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt NamJulien Guerrier chia sẻ.

Hai bộ phim mở màn tuần này tại Hà Nội (19-11)và thành phố Hồ Chí Minh (20-11) lần lượt là "Điếc" (Tây Ban Nha) và "Trong từng con sóng"(Pháp-Bỉ), hai câu chuyện xúc động về sức mạnh của tình yêu, sự chân thành trước những bước ngoặt lớn của cuộc đời, về sự gắn kết giữa con người và vạn vật. Đặc biệt, "Trong từng con sóng", phim dài hoạt hình đầu tay của nữ đạo diễn Việt Kiều Nguyễn Phương Mai, công chiếu chính thức tại EUFF trước khi xuất hiện trên Netflix vào tháng 12.

Một loạt phim vừa ra mắt và giành các giải thưởng quan trọng tại Liên hoan phim Cannes mùa hè vừa qua cũng được giới thiệu như "Quê nhà" (Ba Lan, Đức, Ý, Pháp), với giải Đạo diễn xuất sắc nhất; "Thốt nhiên" (Nhật, Pháp, Bỉ, Đức) - bộ phim mang về giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất cho cả hai nữ chính Virginie Efira và Tao Okamoto; cùng "Người gặp thời"(Bỉ, Pháp) - giải Kịch bản xuất sắc nhất. Bên cạnh đó, "Trong từng con sóng" trở thành phim hoạt hình đầu tiên được chọn mở màn cho hạng mục danh giá "Tuần lễ Phê bình" tại Cannes.

Một điểm mới rất đáng chú ý của EUFF năm nay là chùm phim do đạo diễn Trần Anh Hùng tuyển chọn riêng, kết nối khán giả với những kiệt tác điện ảnh châu Âu duy mỹ của các bậc thầy qua nhiều thập kỷ.

Bên cạnh các buổi chiếu tại ba thành phố, EUFF giới thiệu chương trình EUFF Online, gồm 10 phim chiếu trực tuyến miễn phí, đưa điện ảnh châu Âu tới khán giả cả nước, giới thiệu các phim gia đình cảm động, các phim mang chiều kích hiện thực xã hội và cả các phim hoạt hình cho thiếu nhi.