Đại tiệc âm nhạc quốc gia sắp diễn ra tại Mỹ Đình

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” là một trong những hoạt động trọng điểm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Theo kế hoạch, concert bắt đầu lúc 20h ngày 24/11, có thời lượng khoảng 120 phút, dự kiến phục vụ 50.000 khán giả.

Những nghệ sĩ đầu tiên được công bố tham gia chương trình gồm Đức Phúc, Quốc Thiên, Đông Hùng, OSAD và Cheng. Theo thông tin từ Ban tổ chức, chương trình hướng tới quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ, đại diện cho những phong cách âm nhạc khác nhau, tạo nên không gian biểu diễn đa dạng.

Khoảng 38.000 vé miễn phí dự kiến được phân bổ phục vụ khán giả, trong đó có 7.000 vé qua các nền tảng trực tuyến. (Nguồn: BTC)

Với chủ đề “Muôn sắc Việt Nam”, chương trình được xây dựng theo ý tưởng tái hiện hành trình văn hóa dân tộc từ cội nguồn đến hiện tại và tương lai. Các tiết mục dự kiến kết hợp chất liệu nghệ thuật truyền thống với ngôn ngữ âm nhạc hiện đại, ứng dụng công nghệ sân khấu, ánh sáng và trình diễn quy mô lớn.

Thông qua âm nhạc, chương trình hướng tới giới thiệu sự phong phú của văn hóa các vùng miền, tôn vinh bản sắc dân tộc, truyền thống yêu nước và sức mạnh đoàn kết cộng đồng. Phần trình diễn pháo hoa với tổng thời lượng 15 phút, được bố trí đan xen và ở phần kết, cũng là điểm nhấn của đêm diễn.

Chương trình do UBND thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan tổ chức; Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội được giao phối hợp thực hiện. Concert dự kiến được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và các nền tảng truyền thông.

Khoảng 38.000 vé miễn phí dự kiến được phân bổ phục vụ khán giả, trong đó có 7.000 vé qua các nền tảng trực tuyến. Thông tin cụ thể về thời gian và phương thức nhận vé sẽ được cập nhật qua các kênh chính thức của Ban tổ chức.

Concert “Muôn sắc Việt Nam” nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức vào ngày 24/11, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Sự kiện được kỳ vọng tạo thêm không gian thưởng thức nghệ thuật quy mô lớn, đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.