Đại tiệc âm nhạc Baroque đỉnh cao giữa lòng Hà Nội

Tròn 2 năm sau dấu ấn của Four Seasons (2024), sự trở lại của các nghệ sĩ đến từ Nhà hát Opera Hoàng gia Versailles tiếp tục viết nên một chương mới đầy cảm xúc trong chuỗi hợp tác nghệ thuật quốc tế.

Lấy cảm hứng từ sự tuần hoàn của tự nhiên và tâm tưởng con người, Bốn mùa yêu thương dẫn dắt khán giả qua 4 phần Xuân – Hạ – Thu – Đông. Điểm nhấn cấu trúc của chương trình là sự đan cài tài tình giữa bốn tác phẩm khí nhạc về các mùa của Giovanni Antonio Guido với các aria và song ca nổi tiếng của Antonio Vivaldi, George Frideric Handel, Jean-Philippe Rameau, Johann Adolf Hasse và Riccardo Broschi.

Nhạc trưởng Stefan Plewniak và Dàn nhạc Nhà hát Opera Hoàng gia Versailles biểu diễn tối 29/10.

Nếu các bản khí nhạc dựng nên bức tranh thiên nhiên sống động – từ sức sống rạo rực của mùa xuân đến sự tĩnh lặng của mùa đông thì các phần thanh nhạc lại mở rộng không gian biểu đạt sang thế giới nội tâm. Những cung bậc tình yêu, khát vọng, nỗi buồn hay sự dịu dàng lần lượt được tái hiện kịch tính, biến 4 mùa thành một sợi dây kết nối trọn vẹn cảm xúc người nghe.

Đảm nhận vai trò chỉ huy dàn nhạc là nhạc trưởng kiêm nghệ sĩ violin Stefan Plewniak - người từng ghi dấu ấn đậm nét tại Hà Nội năm 2024. Với phong cách trình diễn tràn đầy phong nhã và nhiệt huyết, ông đã cùng dàn nhạc Nhà hát Opera Hoàng gia Versailles truyền tải trọn vẹn tinh thần cổ điển nhưng không kém phần rực rỡ của âm nhạc Baroque.

Sự trở lại của giọng nam cao hiếm có Théo Imart tiếp tục chinh phục khán giả Thủ đô bằng chất giọng trong trẻo, bay bổng và đầy nội lực. Soprano Marie Zaccarini mang đến sự mềm mại, tinh tế, tạo những khoảng lặng êm đềm cho các phần đơn ca. Nhân tố mới mang sắc màu độc đáo, tạo nên những màn hòa giọng song ca giàu tính kịch nghệ là giọng Tenor Stéphane Wolf. Sự phối hợp giữa 3 chất giọng cùng dàn nhạc đã tạo nên những lớp màu biểu cảm đa dạng, nhận được những tràng pháo tay tưởng như không ngớt từ khán giả Thủ đô.

Đêm hòa nhạc thứ hai của 'Four Seasons With Love' sẽ diễn ra vào 20h tối 30/10 tại Nhà hát Hồ Gươm.

Chương trình Four Seasons With Love đã ngày càng gắn kết, tạo mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa Nhà hát Hồ Gươm và Nhà hát Opera Hoàng gia Versailles.

Kể từ cột mốc Four Seasons Concert mở màn chuỗi dự án Musical Seasons 2024 – 2025, hành trình này liên tục được nối dài qua các chương trình tầm cỡ như The Seasons Ballet (2024), opera Carmen (2025) hay gần đây nhất là 2 đêm hòa nhạc Tinh hoa Pháp (tháng 4/2026). Việc đưa các nghệ sĩ hàng đầu thế giới trở lại Hà Nội biểu diễn thường xuyên đã góp phần rút ngắn khoảng cách, đưa công chúng Việt Nam đến gần hơn với các giá trị nghệ thuật hàn lâm châu Âu.

Ảnh: BTC

Video: T.Lê