Đài thiên văn Hoàng gia Greenwich-dấu mốc kinh tuyến gốc quốc tế

Đường Kinh tuyến gốc quốc tế lịch sử tại Đài thiên văn Hoàng gia Greenwich, London, Anh. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Đồng hồ đo độ thiên văn tại Đài thiên văn Hoàng gia Greenwich, London, Anh. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Đường Kinh tuyến gốc quốc tế lịch sử tại Đài thiên văn Hoàng gia Greenwich, London, Anh. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Bản sao đồng hồ hàng hải H1 của nhà chế tác đồng hồ người Anh John Harrison tại Đài thiên văn Hoàng gia Greenwich, London, Anh. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Quả cầu thời gian màu đỏ trên nóc tòa nhà Flamsteed tại Đài thiên văn Hoàng gia Greenwich, London, Anh. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Du khách tham quan triển lãm về thời gian và kinh độ tại Đài thiên văn Hoàng gia Greenwich, London, Anh. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Du khách tham quan Kính viễn vọng Xích đạo tại Đài thiên văn Hoàng gia Greenwich, London, Anh. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Phòng Bát giác do kiến trúc sư người Anh Christopher Wren thiết kế tại Đài thiên văn Hoàng gia Greenwich, London, Anh. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Đồng hồ Shepherd Gate tại lối vào Đài thiên văn Hoàng gia Greenwich, London, Anh. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Bản sao đồng hồ hàng hải H1 của nhà chế tác đồng hồ người Anh John Harrison được trưng bày tại Đài thiên văn Hoàng gia Greenwich, London, Anh. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Triển lãm về Giờ trung bình Greenwich (GMT) tại Đài thiên văn Hoàng gia Greenwich, London, Anh. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Triển lãm về thời gian tại Đài thiên văn Hoàng gia Greenwich, London, Anh. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Đồ lưu niệm được trưng bày tại Đài thiên văn Hoàng gia Greenwich, London, Anh. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tấm biển đánh dấu đường Kinh tuyến gốc quốc tế tại Đài thiên văn Hoàng gia Greenwich, London, Anh. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Khu trưng bày về Giờ trung bình Greenwich (GMT) tại Đài thiên văn Hoàng gia Greenwich, London, Anh. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Đài thiên văn Hoàng gia Greenwich ở thủ đô London, Anh. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Mô hình quả địa cầu hiển thị giờ thế giới tại Đài thiên văn Hoàng gia Greenwich ở thủ đô London, Anh. (Ảnh: THX/TTXVN phát)