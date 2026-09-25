Đái tháo đường thai kỳ được kiểm soát hiệu quả nếu phát hiện sớm

Lễ phát động Tuần lễ Làm mẹ an toàn.

Phát biểu tại Lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh: “Chủ đề của Tuần lễ Làm mẹ an toàn năm nay mang một thông điệp rất thiết thực: Kiểm soát đường huyết trong thai kỳ không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe của người mẹ trong thời gian mang thai, mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe và sự phát triển của trẻ ngay từ khi còn trong bụng mẹ và về lâu dài. Đái tháo đường thai kỳ có thể được phát hiện sớm và kiểm soát hiệu quả nếu phụ nữ được khám thai đầy đủ, thực hiện sàng lọc đúng thời điểm và tuân thủ hướng dẫn của cán bộ y tế”.

Theo đó, trong Tuần lễ Làm mẹ an toàn năm 2026, ngành Y tế sẽ triển khai các hoạt động truyền thông kết hợp cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe phụ nữ mang thai, tập trung vào việc nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động chủ động của phụ nữ, gia đình và cộng đồng.

Các hoạt động truyền thông được triển khai đa dạng thông qua báo chí, truyền thông số, phim ngắn, phóng sự, chuyên đề; đồng thời kết hợp với các hình thức truyền thông trực tiếp như hội thảo, tư vấn nhóm, tư vấn cá nhân tại cơ sở y tế và cộng đồng.

Các cơ sở y tế tăng cường tư vấn, hướng dẫn phụ nữ mang thai khám thai định kỳ đúng lịch và chủ động thực hiện sàng lọc đái tháo đường thai kỳ theo hướng dẫn của cán bộ y tế; thông tin, hướng dẫn người dân tiếp cận các cơ sở y tế có đủ năng lực thực hiện sàng lọc, chẩn đoán và quản lý đái tháo đường thai kỳ phù hợp.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng nhấn mạnh vấn đề chăm sóc sau sinh với sản phụ từng mắc đái tháo đường thai kỳ về chế độ dinh dưỡng, hoạt động thể lực, theo dõi sức khỏe và thực hiện xét nghiệm tầm soát đái tháo đường sau sinh theo khuyến cáo…

Đồng thời, các cơ sở y tế tăng cường tư vấn, hướng dẫn phụ nữ mang thai khám thai định kỳ đúng lịch và chủ động thực hiện sàng lọc; hướng dẫn người dân tiếp cận các cơ sở có đủ năng lực thực hiện sàng lọc, chẩn đoán và quản lý đái tháo đường thai kỳ…

Thông qua chủ đề năm nay, Bộ Y tế kêu gọi phụ nữ mang thai, gia đình và cộng đồng chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và quản lý đái tháo đường thai kỳ, góp phần giảm nguy cơ biến chứng trong thai kỳ, khi sinh và sau sinh, bảo vệ sức khỏe của cả mẹ và trẻ ngay từ những ngày đầu đời.

Tuần lễ Làm mẹ an toàn được ngành Y tế triển khai hằng năm từ ngày 1-7/10 trên phạm vi cả nước, nhằm tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức và thúc đẩy các hành động thiết thực trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em.