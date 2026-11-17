Trường hợp này cho thấy một đợt nhiễm trùng có thể tác động đáng kể đến quá trình quản lý đái tháo đường và chất lượng cuộc sống.

Theo PGS TS BS. Trần Quang Nam - Trưởng khoa Nội tiết, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, khi đường huyết tăng cao và chưa được kiểm soát tốt, hoạt động của hệ miễn dịch có thể bị ảnh hưởng, làm giảm khả năng chống lại các tác nhân gây bệnh. Đây là một trong những lý do người mắc đái tháo đường cần lưu ý hơn trước các bệnh nhiễm trùng như cúm, viêm phổi, RSV, Zona thần kinh và nhiều tình trạng khác.

PGS TS BS. Trần Quang Nam - Trưởng khoa Nội tiết khám ngoại trú.

Nguy cơ này càng đáng quan tâm ở người lớn tuổi, khi nhiều người đồng thời mắc thêm các bệnh lý mạn tính. Theo PGS TS BS. Trần Quang Nam, bên cạnh những biến chứng thường được nhắc đến ở tim mạch, thận hay thần kinh, nhiễm trùng cũng là vấn đề đáng lưu ý ở người mắc đái tháo đường. Trong thực hành điều trị, người bệnh có thể gặp viêm phổi, nhiễm trùng da, bàn chân, đường tiểu và một số trường hợp cần nhập viện.

Zona thần kinh là một ví dụ cho thấy nhiễm trùng có thể để lại ảnh hưởng kéo dài. Sau khi tổn thương da đã giảm, người bệnh vẫn có thể tiếp tục đau dai dẳng, ảnh hưởng đến giấc ngủ, sinh hoạt và khiến việc kiểm soát bệnh nền trở nên khó khăn hơn. Vì vậy, phòng ngừa nhiễm trùng cần được nhìn nhận như một phần trong chiến lược quản lý đái tháo đường lâu dài, thay vì chỉ xử trí khi bệnh đã xuất hiện.

Để duy trì đường huyết ổn định và giảm những yếu tố khiến bệnh nền khó kiểm soát hơn, quản lý cân nặng và dinh dưỡng cũng giữ vai trò quan trọng. Theo BS CKI. Mã Tùng Phát - Khoa Nội tiết, béo phì làm tăng đề kháng insulin, khiến đường huyết khó kiểm soát hơn, đồng thời thường đi kèm tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu và nguy cơ tim mạch. Giảm cân ở mức phù hợp có thể cải thiện sức khỏe chuyển hóa; ngay cả mức giảm khoảng 3 - 5% cân nặng ban đầu cũng đã mang lại một số lợi ích đối với đường huyết và mỡ máu.

Song song với đó, BS CKII. Trần Thị Thuỳ Dung - Khoa Nội tiết nhấn mạnh dinh dưỡng là một trong ba nền tảng của quản lý đái tháo đường, bên cạnh vận động và sử dụng thuốc theo chỉ định. Người bệnh nên ăn điều độ, đúng giờ, hạn chế bỏ bữa rồi ăn bù, tránh ăn lặt vặt quá nhiều và xây dựng khẩu phần phù hợp với tình trạng sức khỏe, cân nặng cũng như mức độ vận động. Chế độ ăn cần đảm bảo đủ các nhóm dưỡng chất và ưu tiên lựa chọn, chế biến thực phẩm lành mạnh.

Theo PGS TS BS. Trần Quang Nam, kiểm soát đường huyết, duy trì dinh dưỡng hợp lý và vận động thường xuyên là những nền tảng quan trọng nhưng chưa phải là toàn bộ chiến lược bảo vệ sức khỏe. Người mắc đái tháo đường cần đồng thời nhận diện nguy cơ nhiễm trùng và chủ động xây dựng kế hoạch dự phòng, đặc biệt khi tuổi cao hoặc có nhiều bệnh nền đi kèm.

Bên cạnh các biện pháp chăm sóc sức khỏe hằng ngày, người bệnh nên trao đổi với bác sĩ về những bệnh nhiễm trùng có nguy cơ mắc phải và các biện pháp dự phòng phù hợp, trong đó có tiêm chủng. Việc lựa chọn cần dựa trên tuổi, bệnh nền và tình trạng sức khỏe của từng người. Mỗi lần tái khám vì vậy không chỉ là thời điểm đánh giá đường huyết hay điều chỉnh thuốc, mà còn là cơ hội để rà soát những nguy cơ có thể chủ động phòng ngừa.

Quản lý đái tháo đường không chỉ là kiểm soát đường huyết. Duy trì cân nặng hợp lý, dinh dưỡng cân đối, vận động thường xuyên và chủ động phòng ngừa nhiễm trùng cần được thực hiện song song, góp phần hạn chế nguy cơ biến chứng và duy trì chất lượng cuộc sống lâu dài cho người bệnh.