Chung tay chăm lo an sinh, vun đắp tình đoàn kết

Ngày 7-11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đại Thanh đã trao 50 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ gia đình ông Lê Tất Vinh, sinh năm 1953, ở thôn Tập thể Phân lân - 105, xây dựng nhà Đại đoàn kết. Đây là sự hỗ trợ thiết thực, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm của cộng đồng đối với những hoàn cảnh còn khó khăn trên địa bàn.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đại Thanh trao hỗ trợ cho gia đình ông Lê Tất Vinh. Ảnh: PV

Gia đình ông Vinh có 3 nhân khẩu, gồm hai vợ chồng tuổi cao và một người con mắc bệnh tâm thần cần được chăm sóc thường xuyên. Trước đây, hai vợ chồng ông đều là công nhân, nghỉ việc từ năm 1993 theo Nghị định 176, không có lương hưu. Cuộc sống gia đình chủ yếu dựa vào những công việc thời vụ, trong khi tuổi cao, sức khỏe suy giảm, việc chăm lo sinh hoạt và điều kiện sống ngày càng trở nên khó khăn.

Nơi ở của gia đình là căn nhà tập thể cấp 4, đã xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều năm sử dụng. Phần mái prôximăng được sửa chữa từ năm 2000 nhưng vẫn thường xuyên bị dột; nền nhà thấp, mỗi khi mưa lớn nước tràn vào; tường bị ngấm, bong tróc, xuất hiện nhiều vết nứt. Đặc biệt, trong cơn bão số 3 năm 2025, gia đình phải dùng bạt và bao cát để gia cố, chống đỡ mái nhà, bảo đảm an toàn.

Sự hỗ trợ từ Quỹ “Vì người nghèo” cùng sự chung tay của gia đình, các tổ chức và cá nhân đã giúp ông Vinh có điều kiện xây dựng lại nơi ở. Công trình được khởi công từ tháng 2-2026, đến nay đã hoàn thành khang trang, kiên cố với tổng kinh phí hơn 800 triệu đồng. Ngôi nhà mới không chỉ cải thiện điều kiện sinh hoạt mà còn là điểm tựa để các thành viên gia đình yên tâm hơn trong cuộc sống.

Theo Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Đại Thanh Nguyễn Đình Hiếu, trong năm 2026, công tác an sinh xã hội trên địa bàn tiếp tục được quan tâm triển khai. Xã đã chi hơn 29,6 tỷ đồng thực hiện trợ cấp xã hội và khoảng 22,25 tỷ đồng cho các chính sách người có công. Quỹ “Vì người nghèo” vận động được 569 triệu đồng, vượt chỉ tiêu thành phố giao; từ nguồn quỹ và sự chung tay của cộng đồng, xã đã hỗ trợ xây dựng 4 nhà Đại đoàn kết với mức hỗ trợ mỗi hộ 50 triệu đồng.

Đại diện Hội Chữ tập đỏ, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Đại Thanh trao quà tới các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: PV

Những hoạt động này được triển khai gắn với việc vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; giữ gìn vệ sinh môi trường và phát huy tinh thần tự quản tại cộng đồng. Đáng chú ý, 100% đám cưới trên địa bàn được tổ chức trang trọng, tiết kiệm; tỷ lệ hỏa táng đạt 95,1%. Qua đó, những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp tiếp tục được gìn giữ, đồng thời từng bước hình thành nếp sống phù hợp với yêu cầu của đô thị văn minh.

Từ nền tảng cộng đồng đến những chuyển biến thực chất

Năm 2026, xã Đại Thanh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng của các tầng lớp Nhân dân. Công tác tuyên truyền được đổi mới về nội dung, hình thức, tận dụng các nền tảng số để đưa chủ trương, chính sách và những nội dung xây dựng đời sống văn hóa đến gần người dân hơn.

Trong năm, xã đã đăng tải 854 tin, bài, hình ảnh, video trên Trang thông tin điện tử; đăng tải hơn 1.654 tin, bài trên các nền tảng số; tổ chức 225 chương trình phát thanh và treo, lắp đặt hơn 1.000 panô, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền. Nội dung tập trung vào việc thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự và phát huy vai trò của người dân trong xây dựng khu dân cư.

Lãnh đạo xã Đại Thanh trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" năm 2026. Ảnh: PV

Việc thực hiện dân chủ ở cơ sở tiếp tục được chú trọng. 21/21 thôn tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân với sự tham gia của hơn 1.265 đại biểu hộ gia đình. Thông qua các hội nghị, người dân được trao đổi, bàn bạc và đóng góp ý kiến về những vấn đề thiết thực tại khu dân cư, từ vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan đến thực hiện quy ước, hương ước và các nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống. Kết quả, toàn xã có 26.513/27.899 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 95%; 18/19 thôn đạt danh hiệu Thôn văn hóa, tương đương 95%, vượt chỉ tiêu thành phố giao.

Cùng với xây dựng nếp sống văn minh, công tác bảo vệ môi trường được triển khai bằng nhiều hoạt động cụ thể. Các thôn duy trì tổng vệ sinh vào thứ Bảy hằng tuần; xã tổ chức trồng 280 cây giáng hương, bảo đảm 100% rác thải sinh hoạt được thu gom. Tại 8 chân điểm rác, camera được lắp đặt nhằm tăng cường giám sát, hạn chế tình trạng đổ rác không đúng nơi quy định. Những mô hình như đường hoa, ngôi nhà xanh, cột điện nở hoa tiếp tục được duy trì, nhân rộng, góp phần tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp tại các khu dân cư.

Đời sống văn hóa, tinh thần của người dân cũng ngày càng phong phú thông qua các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao. Trên địa bàn hiện có 25 câu lạc bộ, đội, nhóm văn nghệ, thể thao với hơn 2.000 lượt người tham gia. Tại các giải đấu cấp thành phố, các vận động viên của xã giành được 17 huy chương vàng, 20 huy chương bạc và 35 huy chương đồng. Ở các giải đấu toàn quốc môn Wushu và Taekwondo, thành tích đạt được là 4 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Những kết quả này không chỉ khẳng định phong trào thể thao quần chúng phát triển mà còn góp phần nâng cao sức khỏe, tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các tầng lớp nhân dân.

Trong lĩnh vực bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, xã triển khai 12 dự án tu bổ, tôn tạo di tích với tổng kinh phí hơn 199 tỷ đồng; trong đó 4 dự án đã hoàn thành, 8 dự án đang tiếp tục triển khai. Hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở được quan tâm đầu tư với 21 thiết chế; hơn 2 tỷ đồng được bố trí cải tạo 18 nhà văn hóa. Đây là những không gian sinh hoạt cộng đồng quan trọng, phục vụ nhu cầu hội họp, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao và tổ chức các hoạt động tại địa bàn dân cư.

Trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" năm 2026. Ảnh: PV

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa còn gắn với các hoạt động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong năm, xã triển khai 21 công trình, phần việc với sự tham gia của người dân và các tổ chức, cá nhân; nguồn lực xã hội hóa huy động được hơn 1,043 tỷ đồng. Từ những việc làm cụ thể như chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, trồng cây xanh, giữ gìn vệ sinh môi trường đến xây dựng các công trình phục vụ cộng đồng, tinh thần chủ động và trách nhiệm của người dân ngày càng được phát huy.

Những kết quả đạt được trong năm 2026 khẳng định sự lãnh đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của Nhân dân, đưa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại Đại Thanh đi vào thực chất, gắn chặt với công tác an sinh xã hội và lợi ích thiết thực của người dân. Thời gian tới, xã tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng, nâng cao chất lượng các mô hình văn hóa và huy động nguồn lực xã hội hóa để xây dựng địa phương ngày càng văn minh, giàu đẹp và nghĩa tình.