Đại Thanh đồng hành cùng doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân

Duy trì đà tăng trưởng, phát huy vai trò kinh tế tư nhân

Ngày 31-10, UBND xã Đại Thanh tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn năm 2026. Hội nghị có sự tham gia của đại diện các cơ quan thuế, thống kê, kho bạc, bảo hiểm xã hội, ngân hàng, điện lực cùng các phòng, ban chuyên môn của xã và cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Mai Duyên

Theo báo cáo của Trưởng phòng Kinh tế xã Đại Thanh Phạm Thị Thu Hằng, trong 10 tháng đầu năm, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn xã ước đạt 9.914 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp, dịch vụ là chủ yếu. Xã đặt mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn năm 2026 đạt từ 11,9% trở lên.

Đáng chú ý, Đại Thanh hiện có hơn 2.817 doanh nghiệp, hợp tác xã và 4.125 hộ sản xuất, kinh doanh. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh từng bước ứng dụng công nghệ số, mở rộng phương thức quảng bá, tiêu thụ sản phẩm trên các nền tảng trực tuyến.

Đến nay, 100% siêu thị, cửa hàng tiện lợi và cơ sở phân phối trên địa bàn cho phép người tiêu dùng thanh toán bằng thẻ, ví điện tử; 100% tiểu thương tại các chợ thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Các sản phẩm OCOP, làng nghề như trà thảo dược thiên nhiên, miến, rượu Ngâu được đưa lên các sàn thương mại điện tử và nền tảng trực tuyến.

Trưởng phòng Kinh tế xã Đại Thanh Phạm Thị Thu Hằng trình bày báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Mai Duyên

Xã cũng duy trì website chosodaithanh.com với hơn 40 hộ kinh doanh, giới thiệu trên 200 sản phẩm. Các phiên livestream quảng bá sản phẩm OCOP, làng nghề và sản phẩm đặc trưng thu hút khoảng 4.600-5.000 lượt xem mỗi phiên, bình quân trên 400 đơn hàng trên các nền tảng xã hội. Toàn xã hiện có 36 sản phẩm OCOP, trong đó 22 sản phẩm đạt 4 sao và 14 sản phẩm đạt 3 sao.

Cùng với phát triển thương mại, dịch vụ, xã quan tâm huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng, thúc đẩy các dự án trọng điểm, trong đó có những dự án quy mô lớn như: Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, đường Vành đai 3,5 và các tuyến giao thông trọng điểm.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Duyên

Trong 2 tháng cuối năm, Đại Thanh xác định tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hỗ trợ quảng bá thương hiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm, phát triển thương mại điện tử. Đồng thời, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, tăng cường quản lý đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng và bảo vệ môi trường.

Đây cũng là những nhiệm vụ gắn với tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4-5-2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, trong đó nhấn mạnh yêu cầu xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực về đất đai, vốn, nhân lực.

Doanh nghiệp kiến nghị tháo gỡ nhiều điểm nghẽn

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã đã thẳng thắn phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Các kiến nghị tập trung vào những vấn đề thiết thực như mặt bằng sản xuất, thông tin quy hoạch, tiếp cận vốn tín dụng, chính sách thuế, bảo hiểm xã hội, nguồn nhân lực và kinh phí thủy lợi.

Trong đó, khó khăn về mặt bằng sản xuất, kinh doanh được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Công ty TNHH MTV TM&DV Hương Hùng Thúy phản ánh việc phải tháo dỡ mặt bằng kinh doanh do chính sách của địa phương, trong khi chưa tìm được địa điểm mới phù hợp. Doanh nghiệp đề nghị được hỗ trợ thuê địa điểm kinh doanh mới, đồng thời có chính sách hỗ trợ người lao động để ổn định hoạt động sau di chuyển.

Đại diện doanh nghiệp nêu ý kiến. Ảnh: Mai Duyên

Đáng chú ý, Công ty CP Pin Hà Nội kiến nghị chính quyền có thông tin cụ thể về việc bố trí quỹ đất để doanh nghiệp đầu tư sau khi di dời. Theo doanh nghiệp, quá trình quy hoạch, chỉnh trang đô thị đang được triển khai trên diện rộng, trong khi một số nhà máy được xây dựng từ nhiều năm trước không còn đáp ứng đầy đủ yêu cầu mới về môi trường, phòng cháy, chữa cháy. Nếu phải di dời nhưng chưa được bố trí địa điểm sản xuất thay thế kịp thời, doanh nghiệp có nguy cơ gián đoạn hoạt động, ảnh hưởng đến việc làm và đời sống của gần 300 lao động cùng gia đình.

Do đó, Công ty CP Pin Hà Nội đề nghị cấp ủy, chính quyền xã và thành phố quan tâm, có giải pháp cụ thể về quy hoạch, bố trí quỹ đất, tạo hành lang pháp lý và môi trường kinh doanh ổn định để doanh nghiệp chủ động phương án đầu tư, duy trì sản xuất.

Đại diện doanh nghiệp nêu ý kiến. Ảnh: Mai Duyên

Cùng quan tâm đến vấn đề quy hoạch, Công ty CP Vận tải và Thương mại Vitranimex đề nghị UBND xã và các cơ quan chuyên môn cung cấp thông tin, hướng dẫn doanh nghiệp tiếp cận các thông tin quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đặc biệt là quy hoạch sử dụng đất, định hướng phát triển hạ tầng giao thông, khu vực kho bãi, logistics...

Bên cạnh mặt bằng, quy hoạch, khó khăn về vốn và chi phí sản xuất cũng được nhiều doanh nghiệp đề cập. Công ty TNHH Xây dựng VietSun phản ánh việc tiếp cận nguồn vốn ngân hàng còn khó khăn, dòng tiền đầu tư chậm, nhiều rào cản.

Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Everest Việt Nam phản ánh đặc thù thi công công trình kỹ thuật dân dụng có nhiều vật tư phụ chưa được tính vào chi phí, gây khó khăn trong hạch toán và thực hiện nghĩa vụ bảo hiểm cho người lao động. Trong khi đó, Công ty CP Dịch vụ thương mại và sản xuất Thắng Hương nêu áp lực từ giá xăng dầu, lãi suất ngân hàng, chi phí nhân công tăng cao và sự thay đổi của chính sách môi trường kinh doanh.

Đối với các hợp tác xã nông nghiệp, kiến nghị tập trung vào việc giải quyết kinh phí thủy lợi phí các năm 2023, 2025, 2026; đồng thời đề nghị kiểm đếm, giải quyết quyền lợi đối với cơ sở vật chất như trạm bơm, mương máng, cây cối, đường ống nước bị ảnh hưởng bởi các dự án.

Ngoài ra, Công ty CP Đại La phản ánh tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng lao động phổ thông, ảnh hưởng đến việc duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Chủ tịch UBND xã Đại Thanh Nguyễn Văn Hưng phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Mai Duyên

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND xã Đại Thanh Nguyễn Văn Hưng chia sẻ với những khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh địa phương đang đô thị hóa nhanh, diện tích đất đai ngày càng thu hẹp, tư liệu sản xuất của doanh nghiệp chịu tác động. Quá trình chuyển đổi không gian phát triển đặt ra yêu cầu doanh nghiệp phải thích ứng với những thay đổi về quy hoạch, môi trường và điều kiện sản xuất, kinh doanh.

Theo Chủ tịch UBND xã, trong khuôn khổ các quy định pháp luật và những cam kết hội nhập quốc tế, chính quyền địa phương không thể tùy ý áp dụng các hình thức hỗ trợ trực tiếp trái quy định. Tuy nhiên, xã sẽ tập trung vào những giải pháp hỗ trợ thiết thực, phù hợp chức năng, thẩm quyền; trong đó có cung cấp thông tin, tuyên truyền, kết nối và tổng hợp kiến nghị để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét.

Đối với nhu cầu thuê đất, mặt bằng sản xuất, kinh doanh, Chủ tịch UBND xã đề nghị các doanh nghiệp có nhu cầu chủ động đăng ký, lập danh sách cụ thể để xã tổng hợp, báo cáo và đề xuất thành phố xem xét. Về kiến nghị hỗ trợ lãi suất phục vụ đầu tư ban đầu, doanh nghiệp cần lựa chọn ngân hàng, xác định nhu cầu cụ thể; trên cơ sở đó, xã sẽ hỗ trợ kết nối với các ngân hàng để trao đổi, tìm kiếm giải pháp phù hợp.

Về đào tạo nguồn nhân lực, xã đề nghị doanh nghiệp phản ánh rõ nhu cầu, ngành nghề và số lượng lao động cần đào tạo để tổng hợp, đề xuất thành phố nghiên cứu tổ chức các lớp đào tạo phù hợp. Các hình thức đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp, hỗ trợ đào tạo nghề cũng được đặt ra nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế của thị trường lao động.

Đối với các lĩnh vực thuế, phòng cháy, chữa cháy và những vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh, Chủ tịch UBND xã đề nghị doanh nghiệp tiếp tục phản ánh cụ thể từng khó khăn, vướng mắc. Trên cơ sở đó, xã sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết hoặc tổng hợp kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét.

Tinh thần đối thoại, lắng nghe và chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp được xác định là một trong những cách thức để chính quyền Đại Thanh cụ thể hóa chủ trương phát triển kinh tế tư nhân. Trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, việc tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận thông tin, nguồn lực, thị trường và nguồn nhân lực, đồng thời bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh tuân thủ quy định pháp luật, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển ổn định của địa phương.