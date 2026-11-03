Đại Thanh đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

Chi trả hơn 473 tỷ đồng, bảo đảm quyền lợi người dân

Ngày 31-10-2026, xã Đại Thanh đã tổ chức chi trả 388,7 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ cho 41 hộ gia đình có đất bị thu hồi để thực hiện Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với tái thiết đô thị. Cùng ngày, xã đã hoàn thành chi trả gần 85 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ cho toàn bộ 445 hộ gia đình có đất nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi Dự án đường Vành đai 3,5 đoạn từ Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Người dân có đất bị thu hồi để thực hiện Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A đến nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB. Ảnh: PV

Hai đợt chi trả với tổng kinh phí hơn 473 tỷ đồng thể hiện nỗ lực của xã Đại Thanh trong việc tập trung nguồn lực, tháo gỡ vướng mắc về hồ sơ, đẩy nhanh các thủ tục bồi thường, hỗ trợ. Việc chi trả được triển khai gắn với tuyên truyền, vận động, công khai thông tin, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người có đất thu hồi.

Đối với Dự án đường Vành đai 3,5, sau khi hoàn thành chi trả cho 445 hộ có đất nông nghiệp, xã tiếp tục tập trung xác định nguồn gốc đất, lập, thẩm định và công khai phương án bồi thường đối với 210 hộ có đất ở; phấn đấu hoàn thành công tác GPMB phần đất ở trong tháng 11-2026.

Người dân được hướng dẫn tận tình khi làm thủ tục nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB. Ảnh: PV

Cùng với công tác bồi thường, hỗ trợ, việc di chuyển mồ mả phục vụ dự án cũng đã hoàn thành 192/192 ngôi. Tổng diện tích đã bàn giao đạt 32,97/35ha, tương đương 94,2%. Đây là cơ sở quan trọng để các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thi công, đồng thời xã tập trung hoàn thiện các thủ tục về đất ở và tái định cư.

Nhiều dự án đạt tỷ lệ bàn giao mặt bằng cao

Theo báo cáo của UBND xã Đại Thanh, trên địa bàn xã hiện đang triển khai GPMB 17 dự án, trong đó có 5 dự án trọng điểm. Tổng diện tích đất phải thực hiện GPMB khoảng 831,97ha; diện tích đã GPMB khoảng 796,47ha, đạt 95,7%. Trong tổng số khoảng 9.729 trường hợp hộ gia đình, cá nhân và tổ chức bị ảnh hưởng, đã hoàn thành GPMB, chi trả đối với 7.813 trường hợp, đạt 80,3%. Công tác di chuyển mồ mả đạt 1.437/1.578 ngôi, tương đương 91,06%.

Một trong những dự án có khối lượng GPMB lớn nhất là Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội, với diện tích thu hồi khoảng 737,02ha, liên quan đến 5.833 hộ và 6 tổ chức. Đến thời điểm báo cáo, xã đã ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và quyết định thu hồi đất đối với 5.774/5.833 hộ; thực hiện chi trả cho 5.774 hộ, đạt 98,98%. Diện tích đã thu hồi đạt 735,03/737,02ha, tương đương 99,73%. Đặc biệt, toàn bộ 1.215 ngôi mộ thuộc phạm vi dự án đã được di chuyển, đạt tỷ lệ 100%.

Dự án xây dựng Trường phổ thông nhiều cấp học, tiên tiến, hiện đại, chất lượng cao huyện Thanh Trì cũng đã hoàn thành toàn bộ công tác chi trả và bàn giao mặt bằng. Với diện tích thu hồi khoảng 5,1ha, liên quan đến 182 hộ và 1 tổ chức, xã đã chi trả hơn 45,55 tỷ đồng cho 182/182 hộ, hoàn thành bàn giao 5,1/5,1ha mặt bằng; đồng thời di chuyển xong 3/3 ngôi mộ.

Ở nhóm dự án phục vụ hạ tầng, chỉnh trang đô thị và thiết chế văn hóa, xã Đại Thanh cũng ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Dự án Trung tâm văn hóa, thể thao và cây xanh xã Vĩnh Quỳnh đã chi trả cho 101/101 hộ, với kinh phí khoảng 7,61 tỷ đồng, bàn giao toàn bộ 1,63ha mặt bằng. Dự án khu cây xanh kết hợp thể dục thể thao và văn hóa xã Tam Hiệp đã hoàn thành chi trả cho 17/17 hộ, kinh phí khoảng 2,33 tỷ đồng, bàn giao 1,352ha mặt bằng.

Dự án xây dựng đường liên xã Thanh Liệt - Tam Hiệp - thị trấn Văn Điển đã chi trả cho 665/679 hộ, đạt 97,93%, với tổng kinh phí khoảng 71,9 tỷ đồng; hoàn thành di chuyển 17/17 ngôi mộ. Tại Dự án xây dựng khu đấu giá quyền sử dụng đất thôn Vĩnh Ninh, xã đã chi trả cho 65/69 hộ, đạt 94,2%, với kinh phí khoảng 27 tỷ đồng; diện tích bàn giao đạt 4,01/4,99ha.

Việc chi trả được thực hiện nhanh chóng, công khai, minh bạch. Ảnh: PV

Một số dự án khác cũng đạt tỷ lệ chi trả và bàn giao mặt bằng cao như: Dự án xây dựng khu cây xanh công cộng, kè cải tạo ao kết hợp vui chơi, thể dục thể thao tại thôn Yên Ngưu; Dự án xây dựng mới các xuất tuyến 110kV từ Trạm biến áp 220/110kV Văn Điển; Dự án Trạm biến áp 220kV Văn Điển và đấu nối...

Tập trung tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm tiến độ dự án

Bên cạnh những kết quả đạt được, một số dự án vẫn còn khối lượng GPMB cần tiếp tục xử lý, nhất là đối với đất ở, đất có nguồn gốc sử dụng phức tạp, đất có công trình trên đất và các trường hợp cần xác minh, đối chiếu hồ sơ địa chính. Tại Dự án đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển - nút giao Tứ Hiệp, công tác kê khai, kiểm đếm, lập hồ sơ và xác định nguồn gốc đất đang được triển khai tại các khu vực. Đối với đất ở, xã đã thu thập hồ sơ của 261/416 hộ; một số khu vực tiếp tục được rà soát, hoàn thiện hồ sơ để phục vụ lập phương án bồi thường.

Tại Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với tái thiết đô thị, xã đã hoàn thành thông báo thu hồi đất, kê khai, kiểm đếm đối với 168/168 hộ; xác nhận nguồn gốc đất 111 hộ, lập dự thảo phương án 93 hộ. Cùng với việc chi trả cho các hộ đủ điều kiện, địa phương tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đối với những trường hợp còn lại, phối hợp triển khai các thủ tục liên quan đến bố trí tái định cư.

Với Dự án đường ven sông Thanh Liệt - Tam Hiệp - Văn Điển, xã đã chi trả cho 43/43 hộ có đất nông nghiệp tại khu vực Huỳnh Cung, hoàn thành lập và trình thẩm định 7/7 phương án đất nông nghiệp tại khu vực Yên Ngưu và khu tập thể Phân lân. Các trường hợp đất phi nông nghiệp đang tiếp tục được kiểm tra hiện trạng, hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định phương án theo quy định.

Để đẩy nhanh tiến độ, UBND xã Đại Thanh xác định tập trung hoàn thiện hồ sơ, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ; tổ chức chi trả, ban hành quyết định thu hồi đất và bàn giao mặt bằng đối với những trường hợp đủ điều kiện. Trong đó, ưu tiên các dự án trọng điểm như Vành đai 3,5, Trục không gian Quốc lộ 1A, đường 70; đồng thời đôn đốc các dự án còn khối lượng GPMB lớn như đường ven sông và bãi đỗ xe, dịch vụ hỗ trợ vận tải Phú Khang.

Cùng với việc rà soát, xử lý từng hồ sơ cụ thể, xã tiếp tục phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và thôn dân cư trong tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân. Việc công khai thông tin, giải thích chính sách, kịp thời nắm bắt kiến nghị và bảo đảm quyền lợi chính đáng của các hộ có đất thu hồi được xác định là những yếu tố quan trọng để đẩy nhanh tiến độ GPMB.

Lãnh đạo xã Đại Thanh trao khen thưởng cho các gia đình chủ động bàn giao mặt bằng sớm. Ảnh: PV

Với khối lượng công việc lớn, nhiều dự án có tính chất và quy mô khác nhau, Đại Thanh đang tập trung chỉ đạo theo hướng rõ từng dự án, từng nhóm hồ sơ và mốc tiến độ. Những kết quả đạt được, đặc biệt là việc hoàn thành các đợt chi trả lớn trong ngày 31-10, tạo thêm động lực để địa phương tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, sớm bàn giao mặt bằng, phục vụ triển khai các công trình, dự án, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.