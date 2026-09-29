Đại thắng Thổ Nhĩ Kỳ, tuyển Ý ghi dấu ấn dưới thời Mancini

Tuyển Ý có chiến thắng đầu tay sau màn hủy diệt Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: EPA.

Ý đã có màn trình diễn thăng hoa để đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 4-1 ngay trên sân khách tại khuôn khổ UEFA Nations League. Chiến thắng ấn tượng này không chỉ giải tỏa áp lực cho đoàn quân của Roberto Mancini sau trận thua trước Bỉ, mà còn khẳng định vị thế của Azzurri bằng lối chơi tấn công rực lửa.

Sau thất bại cay đắng trước Bỉ, Ý bước vào cuộc chạm trán Thổ Nhĩ Kỳ với áp lực nặng nề. HLV Roberto Mancini đã thực hiện tới 8 thay đổi trong đội hình xuất phát, tạo ra một diện mạo tươi mới đầy quyết tâm tại sân Ataturk Spor Kompleksi. Sự thay đổi này ngay lập tức phát huy tác dụng khi Azzurri chiếm lĩnh thế trận hoàn toàn.

Ngay phút thứ 9, sự lơi lỏng của hàng thủ chủ nhà đã bị trừng phạt. Từ tình huống phạt góc, Celik bỏ quên Alessandro Bastoni, để trung vệ này dứt điểm cận thành đưa Ý vươn lên dẫn trước. Bàn thắng sớm giúp các vị khách giải tỏa áp lực tâm lý đáng kể.

Chỉ 13 phút sau, cách biệt được nhân đôi. Một pha phối hợp ban bật đẹp mắt xuyên thủng hệ thống phòng ngự của Thổ Nhĩ Kỳ, tạo điều kiện để Davide Frattesi băng vào đệm bóng cận thành từ cú sút bị đẩy ra trước đó của Kayode. Thế trận lúc này hoàn toàn thuộc về đội bóng áo thiên thanh.

Mancini mang lại niềm hy vọng cho đội bóng áo thiên thanh. Ảnh: EPA.

Sự hưng phấn giúp Ý có thêm bàn thắng thứ ba chỉ 5 phút sau đó. Lần này, Michael Kayode tự ghi tên mình lên bảng điện tử trong ngày ra mắt, khép lại một chuỗi luân chuyển bóng sắc sảo từ trái sang phải. Hàng thủ chủ nhà gần như bất lực trước sức tấn công vũ bão của các cầu thủ Ý.

Bước sang hiệp hai, kịch bản hy vọng lóe lên cho Thổ Nhĩ Kỳ khi Yilmaz tận dụng sai lầm của thủ thành Donnarumma để rút ngắn tỷ số xuống 1-3 ở phút 47.

Tuy nhiên, niềm vui của đội chủ nhà kéo dài không quá lâu. Chỉ 3 phút sau, hàng thủ Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục mắc lỗi khi để mất bóng ở khu vực nguy hiểm nguy hiểm. Francesco Pio Esposito đã không bỏ lỡ cơ hội để ấn định chiến thắng 4-1 bằng pha đánh đầu vào lưới trống. Những phút còn lại, dù Thổ Nhĩ Kỳ nỗ lực tìm kiếm thêm bàn thắng, nhưng sự thiếu chính xác trong khâu dứt điểm và sự tập trung của hàng thủ Ý đã bảo toàn kết quả chung cuộc.

Dấu ấn chiến thuật của Mancini trong trận đấu này là rất rõ nét. Ý không còn thi đấu bế tắc mà thay vào đó là lối chơi đầy cảm hứng. Các tân binh như Kayode hay sự cơ động của bộ đôi Esposito đã mang đến luồng sinh khí mới cho hàng công Azzurri. Chiến thắng đậm đà này giúp Ý vươn lên vị trí thứ ba, đồng thời lấy lại niềm tin từ người hâm mộ sau chuỗi ngày thất vọng.

Kết quả chung cuộc: Thổ Nhĩ Kỳ 1-4 Ý

Cầu thủ ghi bàn:

Thổ Nhĩ Kỳ: Yilmaz (47')

Ý: Bastoni (9'), Frattesi (22'), Kayode (27'), Pio Esposito (50')

Đội hình ra sân

Đội hình ra sân của 2 đội. Ảnh: BongDa.com.vn.