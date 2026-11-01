Đại thắng '5 sao', THPT Lê Văn Thiêm thẳng tiến vòng knock-out

Chiều 1-11, THPT Lê Văn Thiêm gặp THPT Einstein ở lượt trận khép lại bảng B, với hy vọng có kết quả tốt để chính thức giành quyền đi tiếp

Đội bóng áo đỏ chơi áp đảo từ thời điểm nhập cuộc

Họ tạo ra nhiều pha lên bóng nguy hiểm...

... và có 2 bàn dẫn trước từ rất sớm nhờ công Hải Đăng và Trường An

Chơi trên chân và dẫn 2 bàn sớm giúp tâm lý các cầu thủ trường Lê Văn Thiêm vô cùng thoải mái

Sang hiệp 2, họ liên tục áp đảo đối phương...

... bằng những pha lên bóng giàu tốc độ và sức mạnh

Dù bỏ lỡ không ít cơ hội...

... và gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ Einstein, đội bóng áo đỏ vẫn chơi hiệu quả trong những phút cuối

THPT Lê Văn Thiêm ghi thêm 3 bàn trong hiệp hai

Trong đó, Gia Bảo lập cú đúp còn Trường An cũng ghi bàn thứ 2 cho riêng mình

Chung cuộc, THPT Lê Văn Thiêm giành chiến thắng áp đảo 5-0

Đội bóng đến từ Long Biên càng chơi càng hay ở giải năm nay

THPT Lê Văn Thiêm sẵn sàng cho vòng loại trực tiếp 1/32.