Đại tá Võ Thị Trinh động viên Đội thi dự Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi cấp Bộ

Đoàn công tác Công an TP Đà Nẵng kiểm tra, động viên Đội thi Công an xã Duy Nghĩa.

Thông qua buổi kiểm tra, Đội thi Công an xã Duy Nghĩa đã biểu diễn phần thi thuyết trình với chủ đề "Bình yên không tự nhiên đến". Tiếp theo, đoàn công tác và lãnh đạo Công an xã Duy Nghĩa đã trao đổi, góp ý cụ thể về nội dung, phương pháp thể hiện, kỹ năng thuyết trình, góp phần giúp Đội thi tiếp tục hoàn thiện chương trình trước khi tham gia hội thi.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Võ Thị Trinh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực và công tác chuẩn bị nghiêm túc, công phu của Công an xã Duy Nghĩa và các thành viên Đội thi. Phó Giám đốc Công an TP yêu cầu Đội thi tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, tiếp tục rà soát, hoàn thiện nội dung, kỹ năng và phương pháp thể hiện; chủ động, tự tin, đoàn kết, quyết tâm đạt kết quả cao tại hội thi, qua đó góp phần khẳng định bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và truyền thống của lực lượng Công an TP Đà Nẵng.

Đại diện Đội thi Công an xã Duy Nghĩa khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Giám đốc Công an TP; quyết tâm tiếp tục hoàn thiện các nội dung, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực hết mình để đạt kết quả cao nhất tại hội thi.