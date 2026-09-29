Đại tá Trần Văn Quang làm Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội

Ngày 29/9, Công an TP Hà Nội tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, chủ trì buổi lễ.

Theo các quyết định được công bố, Đại tá Trần Văn Quang, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an TP Hà Nội, được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an TP và biệt phái đến công tác tại Ban Tổ chức Trung ương.

Đại tá Trần Văn Quang. Ảnh: CACC

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng chúc mừng, đồng thời ghi nhận quá trình gần 27 năm công tác của Đại tá Trần Văn Quang trong lực lượng Công an nhân dân, trong đó có hơn 6 năm công tác tại Công an TP Hà Nội.

Theo Giám đốc Công an TP Hà Nội, trên các cương vị được giao, Đại tá Trần Văn Quang đã tham mưu nhiều chủ trương về xây dựng lực lượng, kiện toàn tổ chức bộ máy và nhiều năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đề nghị Đại tá Trần Văn Quang tiếp tục giữ vững phẩm chất, phát huy kinh nghiệm thực tiễn để tham mưu về công tác tổ chức xây dựng Đảng tại Ban Tổ chức Trung ương; đồng thời duy trì phối hợp chặt chẽ với Công an TP Hà Nội.

Đại tá Trần Văn Quang cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP và sự đồng hành của cán bộ, chiến sĩ trong thời gian qua. Ông cho biết sẽ tiếp tục rèn luyện, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới.