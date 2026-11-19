Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên (bên trái, ở giữa) trao quyết định tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho Đại tá Trần Hữu Ích. Ảnh: TT.

Sáng 19/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên chủ trì hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Tham dự hội nghị có các lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lữ Ngọc Bình công bố Quyết định số 432 ngày 9/11/2026 của Ban Bí thư về việc chỉ định Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên mong muốn trên cương vị mới, Đại tá Trần Hữu Ích tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm công tác; cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cũng nhấn mạnh, yêu cầu sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động tham mưu và xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ; góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy Trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại buổi nhận nhiệm vụ. Ảnh: CĐ.

Đại tá Trần Hữu Ích, sinh năm 1977, quê quán ở TP Đà Nẵng, từng giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Đà Nẵng. Từ tháng 9/2026, Đại tá Ích được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi. Sau đó được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2025 - 2030.