Đại tá Trần Hồng Minh – Phó Giám đốc Công an TPHCM: 'Mỗi mẫu ADN được thu nhận là thêm một cơ hội để liệt sĩ được gọi đúng tên'

Mỗi phần mộ liệt sĩ chưa có tên là một món nợ ân tình

Sáng 12/11, Công an TPHCM triển khai đợt 2 thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn Thành phố năm 2026. Lễ triển khai được tổ chức với sự tham dự của đại diện Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) - Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an TPHCM, Ban Chỉ đạo 515 Thành phố, đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan cùng các gia đình thân nhân liệt sĩ. Chương trình được kết nối đến 168 điểm cầu phường, xã, đặc khu trên địa bàn Thành phố.

Công an TPHCM tổ chức đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin

Theo kế hoạch, từ ngày 12 đến hết ngày 17/11/2026, Công an TPHCM chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đối với 6.927 thân nhân liệt sĩ đã đăng ký, phục vụ công tác giám định, đối sánh và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Công an TPHCM tổ chức thu nhận mẫu xét nghiệm ADN tại ba địa điểm, gồm: Trạm số 1 (khu vực Bình Dương cũ): Hội trường UBND phường Thủ Dầu Một, số 01 Quang Trung, phường Thủ Dầu Một, TPHCM; Trạm số 2 (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ): Hội trường UBND phường Bà Rịa, đường Lê Duẩn, phường Bà Rịa, TPHCM; Trạm số 3 (khu vực TPHCM cũ): Hội trường UBND phường Phú Nhuận, số 159 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phú Nhuận, TPHCM.

Ngoài ba địa điểm thu mẫu tập trung, Công an TPHCM bố trí thêm ba tổ công tác lưu động trực tiếp đến tận nhà để thu nhận mẫu đối với những thân nhân có hoàn cảnh khó khăn, tuổi cao, sức yếu, không thể đến điểm thu mẫu. Các mẫu sinh phẩm sau khi thu nhận sẽ phục vụ xây dựng dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ, góp phần thực hiện đối sánh với mẫu ADN từ hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Hồng Minh - Phó Giám đốc Công an TPHCM, bày tỏ sự xúc động khi cùng các đại biểu và thân nhân liệt sĩ tham dự một hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc. Theo đó, để có được độc lập, tự do, hòa bình và sự phát triển của Thành phố hôm nay, biết bao thế hệ cha anh đã anh dũng chiến đấu, hy sinh.

Đại tá Trần Hồng Minh nhấn mạnh mỗi phần mộ chưa có tên là món nợ ân tình mà các thế hệ hôm nay phải dốc sức thực hiện để tìm lại tên cho các liệt sĩ

Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều liệt sĩ chưa xác định được danh tính; nhiều gia đình đã chờ đợi suốt hàng chục năm mà vẫn chưa biết người thân của mình đang yên nghỉ nơi đâu. “Mỗi phần mộ liệt sĩ chưa có tên là một nỗi đau chưa nguôi của gia đình, và cũng là trách nhiệm, là món nợ ân tình mà các thế hệ hôm nay phải dốc sức thực hiện”, Đại tá Trần Hồng Minh nhấn mạnh.

Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết việc triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ là hoạt động thiết thực hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” của Ban Chỉ đạo quốc gia và Kế hoạch cao điểm của Bộ Công an. Việc ứng dụng công nghệ giám định ADN, kết hợp khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Đề án 06, được kỳ vọng sẽ góp phần đẩy nhanh quá trình đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, từng bước hiện thực hóa mong mỏi tìm lại tên tuổi, quê hương cho những người đã ngã xuống.

Quyết tâm tìm lại tên tuổi cho những người đã hy sinh vì Tổ quốc

Ghi nhận những nỗ lực trong công tác chuẩn bị, Đại tá Trần Hồng Minh biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM, trực tiếp là Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) và Công an 168 phường, xã, đặc khu. Đồng thời đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an với Sở Nội vụ, các sở, ngành và chính quyền địa phương trong việc rà soát, chuẩn hóa thông tin, vận động thân nhân liệt sĩ tham gia lấy mẫu.

Đại tá Trần Hồng Minh thăm hỏi thân nhân các gia đình liệt sĩ

Để đợt thu nhận mẫu ADN đạt hiệu quả cao nhất, Đại tá Trần Hồng Minh yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện nghiêm túc, đồng bộ những nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đặc biệt chú trọng tính chính xác, an toàn và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các gia đình liệt sĩ. Trước hết, lực lượng Công an TPHCM, nòng cốt là Phòng PC06 và Công an cấp xã, phải phát huy vai trò chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ, chính quyền địa phương, Cục C06 và các đơn vị chuyên môn, bảo đảm việc thu nhận mẫu sinh phẩm đúng người, đúng đối tượng và đúng quy trình. Ưu tiên thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ theo dòng ngoại, phù hợp các nhóm đối tượng được hướng dẫn; mỗi liệt sĩ tối đa hai thân nhân tham gia lấy mẫu, phấn đấu đạt tỷ lệ thu nhận tối thiểu 70% số thân nhân đủ điều kiện.

Đặc biệt, việc thu mẫu phải được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, có sự đồng ý của thân nhân đối với việc tích hợp dữ liệu; mẫu sinh phẩm phải được bảo quản, bàn giao an toàn và thông tin cá nhân của các gia đình phải được bảo mật tuyệt đối. Thái độ phục vụ và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ phải lấy sự thuận tiện của các gia đình thân nhân liệt sĩ làm thước đo.

Thân nhân các liệt sĩ lấy mẫu sinh phẩm để xét nghiệm ADN

Đại tá Trần Hồng Minh yêu cầu các đơn vị bố trí, phân luồng hợp lý, hạn chế tối đa thời gian chờ đợi; tổ chức các tổ công tác cơ động đến tận nhà thu mẫu đối với những thân nhân tuổi cao, ốm đau, sức khỏe yếu hoặc gặp khó khăn trong việc đi lại. Cùng với đó, lực lượng y tế địa phương cần được bố trí túc trực tại các điểm thu mẫu, sẵn sàng hỗ trợ và xử lý các tình huống đột xuất về sức khỏe, bảo đảm an toàn cho thân nhân liệt sĩ trong suốt quá trình thực hiện.

Các đơn vị cần hướng dẫn thân nhân chuẩn bị thẻ căn cước gắn chip, tổ chức đưa đón tập trung khi cần thiết, quyết tâm không để bỏ sót những thân nhân đã đăng ký tham gia lấy mẫu ADN. Đồng thời đề nghị Sở Nội vụ tiếp tục phối hợp rà soát, đối chiếu, chuẩn hóa thông tin liệt sĩ và thân nhân, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”. Phòng PC06 theo dõi sát tiến độ hằng ngày, chủ động tháo gỡ khó khăn, kịp thời kiến nghị Cục C06 hỗ trợ thêm lực lượng, thời gian khi cần thiết; đồng thời tổng hợp kết quả, báo cáo UBND Thành phố sau khi kết thúc đợt thu nhận mẫu.

Đại tá Trần Hồng Minh tặng quà cho thân nhân các gia đình liệt sĩ

Đợt thu nhận mẫu ADN không chỉ là bước tiến trong ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, mà còn là hành động cụ thể thể hiện trách nhiệm, sự biết ơn của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. “Mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận là thêm một niềm hy vọng, thêm một cơ hội nối liền quá khứ với hiện tại, góp phần xoa dịu nỗi đau, sự chờ đợi của những gia đình đã nhiều năm mong mỏi tìm được thông tin về người thân”, Đại tá Trần Hồng Minh nhấn mạnh.