Đại tá Phạm Thị Thu Phương được trao Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ I

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại lễ tuyên dương. (Ảnh: HVLQ)

Dự chương trình có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng.

Lần đầu tiên được tổ chức ở cấp toàn quân, Giải thưởng Phụ nữ Quân đội nhằm tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong các lĩnh vực công tác; có đóng góp nổi bật trong xây dựng tổ chức Hội Phụ nữ Quân đội vững mạnh, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Qua đó, khích lệ phụ nữ Quân đội tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại chương trình, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, phụ nữ là lực lượng quan trọng trong Quân đội nhân dân Việt Nam, hoạt động trên hầu hết các lĩnh vực, nhiệm vụ. Ngay từ ngày đầu thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (22/12/1944), trong số 34 chiến sĩ đã có 3 chiến sĩ nữ. Đến nay, toàn quân có gần 90.000 hội viên phụ nữ, khẳng định sự phát triển và những đóng góp bền bỉ của phụ nữ trong quá trình xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Quân đội.

Đại tá Phạm Thị Thu Phương, Trưởng khoa Tin học - Ngoại ngữ, Học viện Lục quân được tuyên dương, trao Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ I năm 2026. (Ảnh: HVLQ)

Dù ở bất cứ cương vị công tác nào, phụ nữ Quân đội luôn phát huy phẩm chất “Yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, trung hậu, đảm đang”, có nhiều đóng góp quan trọng trong xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc. Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương những cống hiến, thành tích xuất sắc của phụ nữ Quân đội; chúc mừng 79 tập thể, cá nhân được tuyên dương. Đồng thời, khẳng định các điển hình được vinh danh là những tấm gương truyền cảm hứng về ý chí vượt khó, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến để cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động toàn quân học tập, noi theo.

Trong số các cá nhân được tuyên dương lần này, Đại tá Phạm Thị Thu Phương, Trưởng khoa Tin học - Ngoại ngữ, Học viện Lục quân, là đại diện tiêu biểu của phụ nữ Quân đội tại Lâm Đồng. Trên cương vị công tác, đồng chí đã có nhiều đóng góp quan trọng trong tham mưu, thúc đẩy xây dựng Học viện Lục quân theo hướng thông minh, hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

79 tập thể, cá nhân được tuyên dương, trao Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ I năm 2026. (Ảnh: HVLQ)

Việc được trao Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ I là sự ghi nhận đối với những nỗ lực, đóng góp của Đại tá Phạm Thị Thu Phương, đồng thời lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Quân đội bản lĩnh, trí tuệ, tận tụy, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ.