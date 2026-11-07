Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng tiếp xúc cử tri 3 xã Việt An, Hiệp Đức và Phước Trà

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu HĐND thành phố đã thông tin đến cử tri tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố thực hiện đến tháng 10/2026; báo cáo kết quả các kỳ họp thứ tư, thứ năm và thứ sáu của HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026–2031; thông tin một số nghị quyết đã được thông qua và những nội dung dự kiến trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2026. Đồng thời, báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri do UBND thành phố thực hiện trước kỳ họp thứ tư. Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, cử tri 3 xã đã có 17 lượt ý kiến, kiến nghị, bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, đồng thời phản ánh nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống và sản xuất của Nhân dân.

Các ý kiến tập trung vào chế độ, chính sách đối với người có công, người cao tuổi và các chức danh hoạt động ở thôn, khu dân cư; việc sắp xếp tổ chức bộ máy, áp lực công việc trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; công tác sắp xếp trường lớp, khoảng cách đi học của học sinh sau sáp nhập; tình trạng xuống cấp của nhiều tuyến đường giao thông, các hạng mục cống rãnh trên tuyến đường 14E thi công chưa bảo đảm an toàn và những khó khăn về công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Đối với các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp xã, lãnh đạo các địa phương đã trực tiếp trao đổi, giải đáp tại hội nghị. Những nội dung thuộc thẩm quyền thành phố được các sở, ban, ngành và đại biểu HĐND thành phố tiếp thu, trao đổi, trả lời; đồng thời ghi nhận, tổng hợp để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Thông qua hội nghị tiếp xúc cử tri, Tổ đại biểu số 11 HĐND thành phố đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc từ cơ sở; qua đó góp phần phát huy vai trò cầu nối giữa cử tri với chính quyền, cơ quan dân cử, bảo đảm các ý kiến, kiến nghị chính đáng của Nhân dân được quan tâm xem xét, giải quyết.

P.V