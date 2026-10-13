Đại tá Nguyễn Văn Tăng thăm, kiểm tra lớp đào tạo, cấp chứng chỉ lái xuồng máy CAND năm 2026

Sau khi nghe lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông và Ban Quản lý lớp báo cáo về công tác tổ chức, triển khai chương trình đào tạo, Đại tá Nguyễn Văn Tăng biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm của các đơn vị trong công tác tham mưu và tổ chức lớp học; đồng thời yêu cầu Ban Quản lý lớp tiếp tục chủ động làm tốt công tác tổ chức, quản lý học viên, bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị và các điều kiện phục vụ dạy và học; phải bảo đảm tuyệt đối an toàn trong suốt quá trình học tập, thực hành và kịp thời báo cáo, đề xuất giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó giám đốc CATP thăm, tặng quà cho lớp đào tạo

Đối với đội ngũ giảng viên, Đại tá Nguyễn Văn Tăng yêu cầu bám sát nội dung, chương trình đào tạo; truyền đạt kiến thức khoa học, dễ hiểu, gắn chặt lý thuyết với thực tiễn công tác. Trong đó, chú trọng hướng dẫn thực hành, trực tiếp uốn nắn các thao tác chưa chuẩn xác, giúp học viên nâng cao kỹ năng điều khiển, vận hành, xử lý linh hoạt các tình huống và làm chủ phương tiện thủy. Trực tiếp thăm hỏi, tặng quà và động viên các học viên, đồng chí Phó Giám đốc Công an TP nhấn mạnh mỗi cán bộ, chiến sĩ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm nội quy, quy định; tích cực nghiên cứu, chủ động trao đổi những vấn đề chưa rõ, nhất là các tình huống thực tiễn. Đặc biệt, trong quá trình thực hành trên sông, học viên phải tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của giảng viên và quy trình bảo đảm an toàn.

Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó giám đốc CATP thăm thăm, kiểm tra tại lớp đào tạo

Các học viên tham gia thực hành tại lớp đào tạo

Đồng chí Phó Giám đốc tin tưởng rằng, sau khóa học, các học viên sẽ vận dụng hiệu quả kiến thức, kỹ năng được trang bị vào thực tế công tác tại từng đơn vị; qua đó nâng cao khả năng sẵn sàng sử dụng phương tiện thủy, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, bảo đảm an ninh, trật tự, vì cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Công Hạnh