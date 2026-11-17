Đại tá Nguyễn Văn Tăng dự Ngày hội đoàn kết tại thôn Tân Phong, xã Nông Sơn.

Năm 2026, thôn Tân Phong tiếp tục khởi sắc với hệ thống đường giao thông được bê tông hóa, điện chiếu sáng đồng bộ; 99,58% trong tổng số 580 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Các phong trào khuyến học, hoạt động văn hóa và an sinh xã hội được người dân tích cực hưởng ứng.

Tại ngày hội, Đại tá Nguyễn Văn Tăng ghi nhận những kết quả của địa phương, đồng thời đề nghị thôn tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng khu dân cư văn hóa gắn với xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể vững mạnh.

Dịp này, thôn Tân Phong phát động phong trào thi đua xây dựng “Khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”; trao quà cho các hộ khó khăn và biểu dương, khen thưởng 6 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2026”.