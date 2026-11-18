Đại tá Nguyễn Văn Tăng động viên và giao nhiệm vụ cho Đội tuyển Công an TP

Thay mặt Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố, Đại tá Nguyễn Văn Tăng ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm của các thành viên đội tuyển trong quá trình chuẩn bị, tập luyện. Đồng chí nhấn mạnh, mặc dù thời gian chuẩn bị không nhiều, yêu cầu hội thi cao, song mỗi cán bộ, chiến sĩ cần phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao nhất, tập trung ôn luyện, nắm vững kiến thức pháp luật, chuyên môn, nghiệp vụ; đồng thời chú trọng rèn luyện kỹ năng tuyên truyền, kiểm tra và khả năng xử lý linh hoạt các tình huống truyền thông liên quan đến công tác PCCC và CNCH.

Đại tá Nguyễn Văn Tăng ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm của các thành viên đội tuyển trong quá trình chuẩn bị, tập luyện.

Đồng chí Phó Giám đốc Công an thành phố lưu ý, việc tham gia hội thi không đơn thuần hướng đến thành tích mà quan trọng hơn là dịp để kiểm tra, đánh giá thực chất năng lực, trình độ chuyên môn và kỹ năng thực tiễn của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, mỗi thành viên cần phát huy tinh thần đoàn kết, bình tĩnh, tự tin, vận dụng linh hoạt kiến thức đã được trang bị vào từng phần thi; thể hiện bản lĩnh, tác phong chính quy, tinh thần trách nhiệm và hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng.

Đại tá Nguyễn Thành Nam- Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP báo cáo công tác chuẩn bị tham gia Hội thi với lãnh đạo Công an TP

Tại hội thi lần này, Đội tuyển Công an TP Đà Nẵng tham gia tranh tài ở 3 nội dung, gồm: Tuyên truyền về PCCC và CNCH; kiến thức pháp luật về tuyên truyền, xây dựng phong trào Toàn dân tham gia PCCC và CNCH, kiểm tra về PCCC; xử lý tình huống truyền thông trong lĩnh vực PCCC và CNCH. Đây đều là những nội dung thiết thực, gắn liền với yêu cầu, nhiệm vụ công tác của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trong tình hình hiện nay.

Thông qua hội thi, cán bộ, chiến sĩ có điều kiện giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh từ thực tiễn công tác. Đồng thời, đây cũng là dịp để lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố nhìn nhận, đánh giá những mặt làm được, những hạn chế cần khắc phục, từ đó tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra về PCCC.

Đại tá Nguyễn Văn Tăng chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên đội tuyển

Với sự quan tâm, động viên và chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Công an thành phố, cùng tinh thần chủ động, nghiêm túc trong tập luyện, Đội tuyển Công an TP Đà Nẵng quyết tâm phát huy năng lực, sở trường, hoàn thành tốt các nội dung thi. Qua đó, góp phần lan tỏa kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH đến các tầng lớp nhân dân, nâng cao ý thức phòng ngừa, chủ động ứng phó với các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn; thúc đẩy phong trào Toàn dân tham gia PCCC và CNCH ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

X.S