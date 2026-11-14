Đại tá Nguyễn Văn Lai, người thầy phi công tận tâm với nghề

Trưởng thành từ thực tiễn huấn luyện bay

Sinh ra và lớn lên tại quê hương Hưng Yên giàu truyền thống cách mạng, tháng 9-1999, chàng thanh niên Nguyễn Văn Lai bước vào môi trường quân ngũ, trở thành học viên phi công quân sự Học viện Phòng không - Không quân. Tốt nghiệp ra trường, trải qua nhiều cương vị công tác tại các đơn vị bay, từ lái chính, biên đội trưởng, chính trị viên, phi đội trưởng đến phó trung đoàn trưởng, đồng chí từng bước trưởng thành và hiện nay đảm nhiệm cương vị Trung đoàn trưởng Trung đoàn 915.

Đại tá Nguyễn Văn Lai, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 915, Trường Sĩ quan Không quân.

Trên mỗi cương vị, Đại tá Nguyễn Văn Lai luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tác phong khoa học, sâu sát thực tiễn và ý chí không ngừng học tập, rèn luyện. Quá trình trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bay và chỉ huy huấn luyện giúp anh tích lũy nhiều kinh nghiệm quý, tạo nền tảng trong công tác lãnh đạo, chỉ huy và đào tạo phi công quân sự.

Đại tá Nguyễn Văn Lai chia sẻ: “Chất lượng đào tạo phi công không chỉ được đánh giá bằng số giờ bay, chuyến bay hay kết quả hoàn thành chương trình, mà quan trọng hơn là đào tạo được những phi công có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn giỏi, tác phong chính quy, kỷ luật nghiêm và khả năng xử trí tốt các tình huống trong thực tiễn”.

Từ nhận thức đó, Đại tá Nguyễn Văn Lai cùng tập thể Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 915 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới phương pháp tổ chức huấn luyện; đề cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhất là trong công tác chuẩn bị bay, thực hành bay, giảng bình và rút kinh nghiệm sau mỗi ban bay.

Đại tá Nguyễn Văn Lai (ở giữa) truyền thụ kiến thức, kinh nghiệm cho học viên phi công.

Trung đoàn trưởng Nguyễn Văn Lai luôn quan tâm xây dựng đội ngũ giáo viên bay có chuyên môn vững vàng, phương pháp sư phạm tốt, mẫu mực trong lời nói và hành động. Đồng thời, yêu cầu giáo viên truyền đạt kỹ thuật lái, dẫn đường, xử trí tình huống, rèn luyện cho học viên tính cẩn trọng, tư duy độc lập, khả năng làm chủ bản thân và ý thức chấp hành nghiêm điều lệ, quy chế, quy định an toàn bay. Đối với những nội dung huấn luyện khó, phức tạp, yêu cầu kỹ thuật cao, anh chú trọng chuẩn bị chu đáo, phân công giáo viên phù hợp, kiểm tra chặt chẽ chất lượng từng giai đoạn huấn luyện, kiên quyết không chạy theo thành tích, không hạ thấp tiêu chuẩn và điều kiện bảo đảm an toàn.

Tận tụy với nghề, trách nhiệm với học viên

Trên cương vị Trung đoàn trưởng, Đại tá Nguyễn Văn Lai chú trọng xây dựng đoàn kết, thống nhất trong Đảng ủy, chỉ huy và toàn đơn vị; đồng thời phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Anh giữ tác phong quyết đoán, nói đi đôi với làm, lấy chất lượng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo đánh giá cán bộ. Cùng với đó, anh quan tâm kết hợp huấn luyện bay với xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; nâng cao chất lượng chuyên môn gắn với giáo dục chính trị, tư tưởng; xây dựng môi trường sư phạm quân sự lành mạnh, tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên, học viên phát huy năng lực và khát vọng cống hiến.

Đại tá Nguyễn Văn Lai huấn luyện học viên phi công quân sự trên buồng lái trực thăng Mi-8.

Thiếu tá Đào Đăng Phong, Phó phi đội trưởng Huấn luyện, Phi đội 1, Trung đoàn 915 bày tỏ: “Từ Trung đoàn trưởng, chúng tôi học được kiến thức, kinh nghiệm bay, phong cách làm việc nghiêm túc, tỉ mỉ và tinh thần trách nhiệm trước mỗi nhiệm vụ. Đại tá Nguyễn Văn Lai thường xuyên quan tâm, chỉ bảo, phân tích cụ thể để giáo viên và học viên hiểu sâu, nắm chắc, thực hành đúng. Sự nghiêm khắc nhưng gần gũi của chỉ huy là động lực để chúng tôi không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ, bảo đảm an toàn trong từng chuyến bay”.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên và nỗ lực của tập thể cán bộ, chiến sĩ, năm 2026, Trung đoàn 915 hoàn thành 100% kế hoạch huấn luyện bay, bảo đảm chất lượng đào tạo và yêu cầu an toàn, được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp đề nghị tặng Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng. Kết quả đó khẳng định sức mạnh tập thể, trong đó có dấu ấn tổ chức chỉ huy của người đứng đầu đơn vị.

Với những cống hiến trong quá trình công tác, năm 2024, Đại tá Nguyễn Văn Lai đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm 2026, anh tiếp tục được đề nghị xét tặng danh hiệu này, cùng nhiều bằng khen, giấy khen các cấp.

Đại tá Nguyễn Văn Lai tặng hoa chúc mừng học viên hoàn thành chuyến bay đơn đầu tiên.

Nói về người chỉ huy cùng đơn vị, Thượng tá Nguyễn Đức Quyền, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 915, nhấn mạnh: “Đại tá Nguyễn Văn Lai là cán bộ chỉ huy có bản lĩnh, trách nhiệm, luôn sâu sát thực tiễn và đặt chất lượng huấn luyện, an toàn bay lên hàng đầu. Điều đáng quý là đồng chí Trung đoàn trưởng không chỉ chỉ huy bằng mệnh lệnh, mà còn nêu gương bằng hành động, khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý thức tự giác và khát vọng vươn lên trong cán bộ, giáo viên, học viên. Những kết quả của Trung đoàn 915 có sự đóng góp quan trọng từ tinh thần tận tụy và năng lực tổ chức chỉ huy của Đại tá Nguyễn Văn Lai”.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, nhìn lại chặng đường phấn đấu của Đại tá Nguyễn Văn Lai, mỗi cán bộ, học viên Trường Sĩ quan Không quân càng thêm trân trọng những đóng góp thầm lặng, bền bỉ của đội ngũ giáo viên bay. Từ giảng đường trên mặt đất đến những bài học giữa tầng mây, những người thầy mặc áo lính vẫn ngày đêm chắp cánh ước mơ cho các thế hệ phi công quân sự vững vàng làm chủ bầu trời Tổ quốc.