Đại tá Nguyễn Văn Huệ làm Chủ nhiệm Bộ môn Quân sự chung, Học viện Biên phòng

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh BĐBP và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau, Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã công bố, trao quyết định điều động, bổ nhiệm đối với 10 sĩ quan. Các quyết định tập trung vào những chức danh như: Hải đội trưởng; trợ lý cơ quan Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh; Phó Đồn trưởng; Phó Chính trị viên; Đội trưởng và một số vị trí công tác tại các đồn Biên phòng trực thuộc.

Đại tá Hà Văn Thanh - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Cà Mau, trao quyết định điều động, bổ nhiệm các chức danh Đội trưởng, Đội phó tại các đồn Biên phòng (Ảnh: H.T).

Thủ trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Cà Mau chúc mừng Đại tá Nguyễn Văn Huệ nhận nhiệm vụ mới (Ảnh: H.T).

Đáng chú ý, Bộ Tư lệnh BĐBP quyết định điều động Đại tá Nguyễn Văn Huệ - Phó Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh Cà Mau, đến nhận công tác tại Học viện Biên phòng, giữ chức Chủ nhiệm Bộ môn Quân sự chung.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Phạm Minh Giang chúc mừng các sĩ quan được điều động, bổ nhiệm lần này; đồng thời yêu cầu trên cương vị công tác mới, các đồng chí nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ, phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức.

Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Cà Mau, cũng nhấn mạnh yêu cầu mỗi sĩ quan tiếp tục phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, giữ vững đoàn kết nội bộ, gắn bó mật thiết với nhân dân, xây dựng đơn vị vững mạnh và hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ được giao.