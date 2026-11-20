Tại các đơn vị đến thăm, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới tập thể lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, giảng viên nhân ngày truyền thống đầy ý nghĩa của ngành Giáo dục.

Đoàn công tác tặng lẵng hoa chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Đồng chí Phó Giám đốc CATP bày tỏ sự trân trọng đối với tâm huyết, trách nhiệm và những nỗ lực bền bỉ của đội ngũ những người làm công tác giáo dục trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng các thế hệ học sinh, sinh viên, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp phát triển Thủ đô và đất nước.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt nhấn mạnh, những thành quả mà ngành Giáo dục và các cơ sở đào tạo đạt được có dấu ấn quan trọng của sự tận tụy, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của mỗi thầy giáo, cô giáo. Đây cũng là những giá trị đáng trân trọng, cần tiếp tục được gìn giữ và phát huy.

Đoàn công tác tặng hoa chúc mừng chúc mừng Trường Đại học Y Hà Nội

Đồng chí Phó Giám đốc CATP mong muốn trong thời gian tới, CATP Hà Nội và các đơn vị giáo dục tiếp tục tăng cường mối quan hệ gắn bó, phối hợp chặt chẽ trong các lĩnh vực công tác có liên quan; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, giáo viên, giảng viên và học sinh, sinh viên, cùng xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Trân trọng đón nhận tình cảm và những lời chúc mừng tốt đẹp của lãnh đạo CATP, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Trường Đại học Y Hà Nội và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân bày tỏ cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm, động viên kịp thời của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP và cá nhân Đại tá Nguyễn Tiến Đạt nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Đại diện các đơn vị khẳng định đây là nguồn động viên ý nghĩa đối với tập thể cán bộ, nhà giáo, giảng viên; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của lực lượng Công an Thủ đô trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học, tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xây dựng môi trường giáo dục văn minh, an toàn.

Những chuyến thăm và lời chúc mừng nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 không chỉ thể hiện tình cảm, sự quan tâm và trân trọng của CATP Hà Nội và cá nhân đồng chí Phó Giám đốc CATP đối với đội ngũ những người làm công tác giáo dục mà còn góp phần vun đắp mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với ngành Giáo dục và các cơ sở đào tạo.

Đó cũng là sự sẻ chia, động viên ý nghĩa dành cho những người đang miệt mài cống hiến cho sự nghiệp trồng người, vì tương lai của các thế hệ và sự phát triển của Thủ đô, đất nước.