Đại tá Nguyễn Thế Vinh giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Đà Nẵng

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 5 và đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự TP Đà Nẵng chủ trì hội nghị.

Theo quyết định của Bộ Quốc phòng về công tác cán bộ, Đại tá Nguyễn Thế Vinh, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Đà Nẵng. Đại tá Trần Hữu Ích, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Đà Nẵng, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Thế Vinh (thứ 3 từ trái qua) và Đại tá Trần Hữu Ích (thứ 3 từ phải qua).

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Quang ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp, cống hiến của Đại tá Trần Hữu Ích trong thời gian công tác tại địa phương. Trên cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố, Đại tá Trần Hữu Ích đã thể hiện bản lĩnh, trách nhiệm của người cán bộ Quân đội; cùng tập thể Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố làm tốt công tác tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ thành phố ngày càng vững chắc.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Lê Ngọc Hải chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm đợt này. Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu Đại tá Nguyễn Thế Vinh nhanh chóng nắm bắt tình hình địa bàn và nhiệm vụ đặc thù của TP Đà Nẵng; tăng cường bám sát cơ sở, sâu sát địa bàn, nhất là các khu vực trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, sạt lở đất để kịp thời tham mưu và xử lý hiệu quả các tình huống.

Đồng chí Tư lệnh Quân khu 5 nhấn mạnh, trên cương vị mới, Đại tá Nguyễn Thế Vinh cần tiếp tục giữ vững nguyên tắc, kỷ cương trong lãnh đạo, chỉ huy; cùng tập thể Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Thế Vinh trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 5 và Tỉnh ủy, Thành ủy các địa phương; đồng thời khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể Đảng ủy, Bộ CHQS TP Đà Nẵng giữ vững đoàn kết, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng lực lượng vũ trang thành phố ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.