Đại tá Nguyễn Duy Thanh giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Tham dự buổi lễ, đại biểu cấp ủy, chính quyền tỉnh có các đồng chí: Hồ Sỹ Nguyệt - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phạm Thị Thanh Giang - Trưởng phòng Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Trọng Tuấn

Đồng chí Hồ Sỹ Nguyệt - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Ảnh: Trọng Tuấn

Đồng chí Thiếu tướng Đinh Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh; lãnh đạo các phòng, trưởng các ban, đoàn thể Công an tỉnh…

Đồng chí Thiếu tướng Đinh Việt Dũng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trọng Tuấn

Đồng chí Thiếu tướng Đinh Việt Dũng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Thanh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: Trọng Tuấn

Ngày 23/10/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 1595-QĐ/TU về việc chuẩn y giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030 đối với đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Tại buổi lễ, đồng chí Thiếu tướng Đinh Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao Quyết định, tặng hoa và phát biểu chúc mừng, giao nhiệm vụ cho đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Thanh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Đồng chí Thiếu tướng Đinh Việt Dũng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Việc bổ nhiệm đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Thanh giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy là sự ghi nhận của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An và tập thể Đảng ủy Công an tỉnh đối với phẩm chất đạo đức, năng lực công tác và quá trình phấn đấu của đồng chí trong thời gian qua.

Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh và đồng chí Hồ Sỹ Nguyệt - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Thanh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: Trọng Tuấn

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh bày tỏ tin tưởng, thời gian tới, đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Thanh sẽ cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ đoàn kết, thống nhất để lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ, lực lượng Công an Nghệ An hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ Công an tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đặc biệt, chủ động nghiên cứu, phát triển năng lực lãnh đạo, chỉ đạo trong các lĩnh vực công tác đảng.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Thanh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Trọng Tuấn

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Thanh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc tới Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh… đã quan tâm, tin tưởng giao nhiệm vụ mới.

Nhấn mạnh đây là vinh dự rất lớn, đồng thời đặt ra trách nhiệm cao, thời gian tới, đồng chí tân Phó Bí thư Đảng ủy sẽ không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, gương mẫu, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, quy chế làm việc; luôn tận tâm, tận tụy, chung sức, đồng lòng cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, đổi mới, nêu cao trách nhiệm, khắc phục khó khăn, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030.