Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc CATP Hà Nội: 'Học sinh là kênh tuyên truyền phòng chống ma túy hiệu quả nhất'

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao đổi với phóng viên bên lề “Tiết học Gen Z” mùa 2 sáng 21/10 tại Trường THPT Đa Phúc (Sóc Sơn)

PV: Thưa đồng chí Phó Giám đốc CATP, đồng chí có thể cho biết vai trò, ý nghĩa của chương trình “Tiết học Gen Z”?

Đại tá Nguyễn Đức Long - Phó Giám đốc CATP: Thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội cùng Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức rất nhiều chương trình. Tiết học Gen Z là một trong số đó, với mục đích chính là huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc trong công tác tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm về ma túy.

Công an thành phố cũng đã có những mô hình như giải chạy “Chung tay vì cộng đồng không ma túy”, cử báo cáo viên làm việc với các trường học trên toàn địa bàn. Chúng tôi xác định lực lượng Công an tương tác trực tiếp với học sinh là mô hình tốt nhất.

Vì sao? Thông qua các em, thông điệp sẽ đến với các thành viên khác trong gia đình. Đó là kênh nhanh nhất và hiệu quả nhất. Các em cũng sẽ là người tuyên truyền lại cho bạn bè cùng học trong trường.

Từ đó, chúng tôi đánh giá Tiết học Gen Z có ý nghĩa rất quyết định đối với thành công của công tác tuyên truyền. Bên cạnh các tầng lớp khác của hệ thống chính trị, học sinh chính là nhân tố hiệu quả nhất trong công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm ma túy.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao đổi các em học sinh bên lề “Tiết học Gen Z” mùa 2 sáng 21/10 tại Trường THPT Đa Phúc (Sóc Sơn)

PV: Vậy cụ thể, tiết học đặc biệt của Công an Thủ đô trang bị cho các em những gì?

Đại tá Nguyễn Đức Long: Hiện nay học sinh tương tác rất nhiều trên không gian mạng. Qua những tiết học này, chúng tôi trang bị cho các em cách nhận biết các loại ma túy, đưa ra những tình huống cụ thể, hướng dẫn kỹ năng để tránh xa ma túy.

Đồng thời, các em được biết các kênh để liên lạc với cha mẹ, với các cô, các chú Công an. Khi cần trao đổi, khi phát hiện thông tin về tình hình ma túy, các em biết phải liên hệ với ai, bằng cách nào.

PV: Ngoài tuyên truyền, công tác đấu tranh với tội phạm ma túy của Công an Thủ đô thời gian qua được triển khai ra sao, thưa đồng chí?

Đại tá Nguyễn Đức Long: Chúng tôi làm rất quyết liệt. Không chỉ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, mà 126 Công an xã, phường trên toàn thành phố đều có tổ công tác phòng chống tội phạm nói chung và tội phạm ma túy nói riêng. Phương châm của chúng tôi là mỗi một người nghiện đều gắn với trách nhiệm của một cán bộ.

Trong 9 tháng qua, Công an thành phố đã khởi tố trên 2.000 vụ án về ma túy, bắt giữ, khởi tố trên 5.000 bị can. Hiện chúng tôi đang tổ chức cai nghiện cho hơn 4.500 học viên tại 4 cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn.

Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch của Công an thành phố về rà soát người nghiện trên địa bàn, đưa đi cai nghiện để giảm nguồn cầu. Song song là đấu tranh chặt chẽ với nguồn cung. Phương châm xuyên suốt vẫn là giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại.

Các em học sinh xã Hát Môn, Hà Nội theo dõi Tiết học Gen Z mùa 2 tại lớp học sáng nay

PV: Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống ma túy, công tác này đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, nhất là với các chất ma túy mới. Đồng chí đánh giá thế nào về vấn đề này?

Đại tá Nguyễn Đức Long: Hiện nay, ma túy biến tướng ở rất nhiều dạng. Thời gian vừa qua xuất hiện loại ma túy “pod chill”, tức là sử dụng ma túy ở dạng hút giống như thuốc. Đây là loại hết sức nguy hiểm, và nó đánh thẳng vào giới trẻ.

Bên cạnh những loại truyền thống như cần sa, heroin, ma túy đá, thuốc lắc, “nước vui”, thì sự xuất hiện của “pod chill” hiện rất nguy hiểm. Chúng tôi đã có những cảnh báo đến cả hệ thống chính trị cũng như các em học sinh trên địa bàn.

PV: Những tháng cuối năm, công tác đấu tranh sẽ được đẩy mạnh như thế nào, đặc biệt ở các tuyến, địa bàn giáp ranh với các tỉnh, thành khác?

Đại tá Nguyễn Đức Long: Chúng tôi vẫn xác định tuyên truyền phòng ngừa là nhiệm vụ trọng tâm. Còn công tác đấu tranh sẽ rất quyết liệt.

Với các địa bàn giáp ranh, Công an thành phố có kế hoạch rà soát cả những người tỉnh ngoài đang sinh sống trên địa bàn. Chúng tôi cũng ký quy chế phối hợp với Công an các địa phương tại các điểm giáp ranh, chia sẻ thông tin và phối hợp đấu tranh với các đối tượng có hành vi phạm tội về ma túy...

PV: Xin cảm ơn đồng chí Phó Giám đốc CATP Hà Nội !