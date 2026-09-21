Đại tá Nguyễn Đình Dương làm Giám đốc Công an TP Huế

Sáng 21/9, tại Công an TP Huế, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó giám đốc Công an Tp.HCM, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an TP Huế.

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Giám đốc Công an TP Huế phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CA.

Tại buổi lễ ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy Huế trao Quyết định của Ban thường vụ Thành ủy về việc chỉ định Đại tá Nguyễn Đình Dương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an TP Huế.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an mong muốn Đại tá Nguyễn Đình Dương phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ, trí tuệ tập thể; tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh.

Qua đó, góp phần giữ vững môi trường ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, nhất là thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai chữ số từ năm 2026.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Đại tá Nguyễn Đình Dương khẳng định quyết tâm cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Huế xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Đại tá Nguyễn Đình Dương, 50 tuổi, quê ở Củ Chi, Tp.HCM, trưởng thành từ lực lượng Công an Tp.HCM và từng kinh qua nhiều vị trí công tác tại cơ sở cũng như các đơn vị nghiệp vụ.

Trước khi được bổ nhiệm Giám đốc Công an TP Huế, Đại tá Nguyễn Đình Dương là Phó Giám đốc Công an Tp.HCM; phụ trách, tham gia chỉ đạo nhiều lĩnh vực, trong đó có sát hạch, cấp giấy phép lái xe và thi hành án hình sự, hỗ trợ tư pháp.