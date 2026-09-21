Đại tá Nguyễn Đình Dương làm Giám đốc Công an TP Huế

Ngày 21/9, tại Công an TP Huế, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, đại diện Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đình Dương - Phó Giám đốc Công an TPHCM, đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an TP Huế.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho Đại tá Nguyễn Đình Dương.

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Đình Trung - Bí thư Thành ủy TP. Huế trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Huế về việc chỉ định Đại tá Nguyễn Đình Dương tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an TP Huế.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Đình Dương nhận nhiệm vụ Giám đốc Công an TP Huế.

Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung trao quyết định chỉ định Đại tá Nguyễn Đình Dương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an TP Huế.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thượng tướng Lê Quốc Hùng đề nghị Đại tá Nguyễn Đình Dương khẩn trương tiếp nhận, bàn giao công việc; cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Huế tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Thành ủy, HĐND, UBND thành phố để triển khai hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Đồng thời, phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ, trí tuệ tập thể; chủ động nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội....

Thượng tướng Lê Quốc Hùng cũng yêu cầu Giám đốc Công an TP. Huế phải phát huy vai trò trung tâm đoàn kết, quy tụ cán bộ, chiến sĩ; cùng tập thể lãnh đạo đơn vị bám sát chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu công tác năm 2026, không để xảy ra bị động, bất ngờ về an ninh, trật tự.

Thứ trưởng Bộ Công an cũng đề nghị cán bộ, chiến sĩ, đảng viên Công an TP Huế, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, phối hợp cùng tân Giám đốc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Đình Dương khẳng định sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện, phát huy kinh nghiệm công tác; cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP. Huế giữ vững đoàn kết, thống nhất, chủ động triển khai hiệu quả các nhiệm vụ.

Tân Giám đốc Công an TP Huế cam kết cùng tập thể lãnh đạo đơn vị xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.